الأسهم السعودية تتجاوز مستوى 8600 نقطة .. ارتفعت للجلسة الرابعة بدعم «القيادية»

واصلت الأسهم السعودية ارتفاعها للجلسة الرابعة، لتغلق عند 8601 نقطة، رابحة 56 نقطة بنحو 0.66 في المائة، لتسجل أطول سلسلة ارتفاعات في شهر. وارتفع مؤشر "إم تي 30"، الذي يقيس أداء الأسهم القيادية بنحو عشر نقاط، بنحو 0.9 في المائة. وجاء الارتفاع على الرغم من تراجع السيولة بنحو 850 مليون ريال، لتصل إلى 12.4 مليار ريال.واستمرار تحقيق المؤشر العام مستويات هي الأعلى منذ آب (أغسطس) العام الماضي، لم يجذب مزيدا من السيولة إلى السوق، ومواصلة تراجع السيولة سيزيد من مدى التذبذب ويضعف الاتجاه الصاعد.من ناحية فنية، ستواجه السوق مقاومة عند مستويات 8640 - 8660 نقطة، وستجد صعوبة في تجاوزها ما لم تستجد معطيات تزيد من شهية المخاطرة وإقبال المتعاملين على السوق.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام عند 8546 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8614 نقطة رابحا 0.81 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8533 نقطة فاقدا 0.14 في المائة. وفي نهاية الجلسة، أغلق المؤشر العام عند 8601 نقطة رابحا 56 نقطة بنحو 0.66 في المائة. وتراجعت السيولة 6 في المائة بنحو 855 مليون ريال لتصل إلى 12.4 مليار ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة إلى 477 مليون سهم، أما الصفقات فتراجعت 5 في المائة بنحو 25 ألف صفقة لتصل إلى 482 ألف صفقة.أداء القطاعاتتراجعت عشرة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "المرافق العامة" بنحو 1.36 في المائة، يليه "الإعلام والترفيه" بنحو 1 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" بنحو 1 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "الخدمات الاستهلاكية" بنحو 2.3 في المائة، يليه "السلع الرأسمالية" بنحو 2.12 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" بنحو 1.88 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بقيمة 2.8 مليار ريال بنحو 23 في المائة، يليه "المصارف" بنحو 14 في المائة بقيمة 1.7 مليار ريال، وحل ثالثا التأمين بنحو 10 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم المرتفعة "الكابلات السعودية" بنحو 9.96 في المائة ليغلق عند 24.72 ريال، يليه "البحر الأحمر" بنحو 7.8 في المائة ليغلق عند 20.98 ريال، وحل ثالثا "البابطين" بنحو 7.3 في المائة ليغلق عند 33 ريالا. وفي المقابل تصدر المتراجعة "تهامة" بنحو 4.8 في المائة ليغلق عند 59.30 ريال، يليه "اليمامة للحديد" بنحو 3.8 في المائة ليغلق عند 25.40 ريال، وحل ثالثا "بوبا العربية" بنحو 3.5 في المائة ليغلق عند 127.40 ريال.وكان الأعلى تداولا "سيرا" بقيمة 582 مليون ريال، يليه "الإنماء" بقيمة 418 مليون ريال، وحل ثالثا "الأهلي" بقيمة 357 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية