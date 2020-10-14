أسعار النفط تصحح مسارها بعد موجة خسائر .. والمصافي تكافح للتعامل مع انخفاض الطلب

عادت أسعار النفط الخام إلى الارتفاع بعد تراجعات حادة سابقة، بسبب استئناف الإمدادات الأمريكية من خليج المكسيك وانتهاء أزمة الإضراب في النرويج، إضافة إلى الزيادات السريعة في إنتاج ليبيا.وتتلقى الأسعار دعما من تخفيضات «أوبك+» للإمدادات النفطية بنحو 7.7 مليون برميل يوميا، حيث من المرجح أن يتم الاحتفاظ بمستوى التخفيضات الإنتاجية المرتفعة خلال اجتماع مراجعة السوق وتقييم المؤشرات في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، نظرا إلى ضغوط الجائحة الواسعة على الطلب العالمي، الذي من المتوقع أن يخسر أكثر من 5 في المائة هذا العام.وقال لـ«الاقتصادية»، مختصون ومحللون نفطيون، "إن الأسعار صححت مسارها عقب موجة واسعة من الخسائر جراء عودة العمال في الخليج الأمريكي بعد هبوط إعصار دلتا، واتخاذ ليبيا خطوة كبيرة نحو إعادة فتح أكبر حقل لها، مبينين أن الإعصار كان قد أغلق نحو 92 في المائة من إنتاج النفط، كما أن الإنتاج الليبي سيصل إلى ما يقرب من 300 ألف برميل في غضون عشرة أيام".وأشار المختصون إلى أن استمرار ضغوط جائحة كورونا على أسعار النفط على نحو كبير يضع تحالف «أوبك+» أمام تحد جديد في الاجتماع المقبل، حيث كان المنتجون يتأهبون لتخفيف قيود خفض الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميا من بداية العام الجديد، لكن ظروف السوق غير المواتية قد تدفعهم إلى إعادة حساباتهم والتمسك بالتخفيضات الكبيرة لامتصاص وفرة واسعة في المعروض، خاصة مع عودة الإنتاجين الليبي والنرويجي.وأكد سيفين شيميل، مدير شركة "في جي إندستري" الألمانية الدولية، أن ارتفاع الأسعار يأتي في إطار مسار تصحيحي وتقلبات سعرية متلاحقة في السوق وبعد موجة متواصلة من الانخفاضات السعرية بسبب شكوك الطلب وتفاقم الإصابات وغيرها من العوامل السلبية، مشيرا إلى كفاح المصافي للتعامل مع انخفاض الطلب الواسع. وتوقع أن تواصل مجموعة «أوبك+» ضغوطها على المنتجين لتحسين الامتثال لقيود الإنتاج، خاصة في ظل مصاعب السوق الراهنة، وبخاصة ضعف الطلب على النفط الخام والوقود، لافتا إلى تأكيد العراق أخيرا، وهو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة «أوبك»، أنه سيواصل الامتثال لاتفاق «أوبك+» لكبح الإنتاج وإجراء التعويضات اللازمة التي تدفع في اتجاه استعادة التوازن بين العرض والطلب في السوق.من جانبه، قال روبين نوبل، مدير شركة أوكسيرا الدولية للاستشارات، "إن الاقتصاد العالمي عامة وصناعة الطاقة خاصة يواجهان تحديات غير مسبوقة هذا العام المتفرد في تحدياته"، وهو ما وصفته وكالة الطاقة الدولية بأنه اضطراب لم "نشهده منذ الحروب العالمية والكساد العظيم".وأشار إلى أن العالم يتطلع إلى تطورات إيجابية مفصلية تكمن في التوصل إلى لقاح فعال ومتاح على نطاق واسع لعلاج وباء كورونا، وهو الأمر الوحيد القادر على تحريك المياه الراكدة في الاقتصاد العالمي وبث أجواء ومعنويات إيجابية، خاصة فيما يتعلق ببيانات الطلب، ورغم ذلك فإن هناك تغيرات جذرية حدثت بالفعل في منظومة الاقتصاد العالمي، أبرزها العمل عن بعد، والبعد عن الطيران، واحتمالات العودة إلى الإغلاق الاقتصادي في أي وقت.من ناحيته، ذكر ماركوس كروج، كبير محللي شركة "أيه كنترول" لأبحاث النفط والغاز، أن تطورات مفاجئة حدثت في وضع الإنتاج الليبي ما أدى إلى إرباك حسابات المنتجين الذين يكافحون لتقييد المعروض، حيث اتخذت ليبيا خطوة كبيرة نحو إحياء صناعة النفط المنهارة من خلال إعادة فتح أكبر حقل لها وذلك بالتزامن مع جهود كبار المنتجين في «أوبك+» لكبح الإمدادات العالمية. بدورها، قالت مواهي كواسي، العضو المنتدب لشركة أجركرافت الدولية، "إن الاقتصاد العالمي يواجه أسوأ حالة من تراجع الطلب على النفط عبر التاريخ، وتتضح المصاعب بصورة كبيرة في صناعة النفط الأمريكية التي تتفاقم عليها الأعباء ويصعب عليها التعافي في ضوء تقلص الحفر والاستثمار وزيادة أعباء الديون الثقيلة على القطاع".وفيما يخص الأسعار، أغلقت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 73 سنتا بما يعادل 1.8 في المائة إلى 42.45 دولار للبرميل في حين زادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 77 سنتا أو نحو 2 في المائة ليتحدد سعر التسوية عند 40.20 دولار للبرميل.