المراكز الأمريكية: وفيات كورونا في الولايات المتحدة 214 ألف

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أن عدد إصابات كورونا الإجمالي وصل إلى سبعة ملايين و787548 حالة بعد زيادة 46614 مريضا على الحصيلة السابقة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 214446 بعد أن أودى المرض بحياة 338 آخرين.

وسجلت المراكز الأمريكية حصيلتها من الإصابات بالمرض الذي يصيب الجهاز التنفسي ويعرف باسم كوفيد-19 عند الرابعة مساء 12 أكتوبر تشرين الأول ، مقارنة بالإحصائية التي سجلتها قبل يوم واحد، بحسب "رويترز".

ولا تعكس إحصاءات المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية أمريكية على حدة.