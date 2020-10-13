ارتفاع أسعار المستهلك في أمريكا خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة اليوم الثلاثاء ارتفاع أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال سبتمبر الماضي بنسبة طفيفة وبما يتفق مع تقديرات المحللين.

وذكرت الوزارة أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 0.2 في المئة بعد ارتفاعه بنسبة 0.4 في المئة خلال أغسطس الماضي، بحسب "الألمانية".

وارتفعت أسعار السيارات المستعملة والشاحنات بنسبة 6.7 في المئة لتمثل الجزء الأكبر من زيادة المؤشر الرئيسي.

وأشار تقرير وزارة العمل إلى ارتفاع أسعار الطاقة خلال الشهر الماضي بنسبة 0.8 في المئة في ظل قفزة أسعار الغاز الطبيعي، في حين استقرت أسعار الغذاء دون تغيير. وارتفع مؤشر الأسعار الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأشد تقلبا بنسبة 0.2 في المئة خلال سبتمبر الماضي، بعد ارتفاعه في الشهر السابق بنسبة 0.4 في المئة حيث جاء الارتفاع متفقا مع تقديرات المحللين.

جاء الارتفاع الطفيف في المؤشر الأساسي انعكاسا لارتفاع أسعار السيارات المستعملة والشاحنات وارتفاع أسعار المسكن والسيارات الجديدة وخدمات الترفيه.