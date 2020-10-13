الإمارات: أوبك+ تعتزم تخفيف تخفيضات النفط اعتبارا من يناير

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي اليوم إن أوبك+ تعتزم التحرك صوب تخفيف تخفيضات إنتاج النفط اعتبارا من يناير كانون الثاني العام المقبل كما هو مخطط لها.

وبحسب (رويترز) أضاف في منتدى معلومات الطاقة "نحن في أوبك+ وضعنا خطة وتلك الخطة... بدأت بتخفيض ما يقرب من عشرة ملايين أو 9.7 مليون برميل (يوميا). جرى تخفيض هذه الكمية، وسيتم تقليصها مرة أخرى في نهاية هذا العام بينما نتجه نحو عام 2021 ".

وتابع "نعتقد أن هذا هو الحجم المحسوب لتلبية الطلب العائد.. نحن أكثر تفاؤلا بشأن تعافي الطلب على النفط من وكالة الطاقة".