مذكرة تفاهم تجمع جامعة نورة و "استدامة" بهدف تطوير وسائل ومجالات البحوث والدراسات

أبرمت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، صباح اليوم، ممثلة بمعهد التنمية والخدمات الاستشارية، مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة)، في مقر المعهد، بهدف تحديد إطار التعاون المشترك، في عدد من المتطلبات والبرامج والمبادرات والأبحاث المشتركة، وتعزيزاً لتبادل الخبرات والكفاءات، والاستفادة من إمكانيات الجامعة في ممارسة النشاطات والفعاليات وتجويدها، لتحقيق الأهداف الوطنية التي تخدم الطرفين.

تمثلت مجالات التعاون بين الطرفين في العمل المشترك على تطوير وسائل ومجالات البحوث والدراسات ذات الصلة بالبيئة والزراعة، والاستفادة من منسوبي وكوادر الجامعة.

و تضمنت مجالات التعاون استحداث وتطوير برامج تدريبية وتعليمية، والعمل على تنظيم المؤتمرات و المعارض والندوات والورش التدريبية المتخصصة، إضافة إلى التدريب التعاوني لطالبات الجامعة وأبحاث التخرج في التخصصات التي يعمل بها مركز (استدامة).

مثل الجامعة في توقعيها لمذكرة التفاهم الدكتور أحمد اليوسف عميد معهد التنمية والخدمات الاستشارية، فيما مثل المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة) الدكتور خالد العساف مدير المركز.

يأتي ذلك إيمانا من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بأهمية التعاون والاستفادة من الخبرات المحلية في بناء شراكات استراتجية فعالة ومستدامة للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.