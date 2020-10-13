أنت هنا

  • الرئيسية
  • أخبار الشركات
  • "موديز" تصنيف القوة المالية للتأمين في الفئة A3 لـ"تكافل الراجحي" والنظرة المستقبلية مستقرة

أخبار الشركات- محلية

"موديز" تصنيف القوة المالية للتأمين في الفئة A3 لـ"تكافل الراجحي" والنظرة المستقبلية مستقرة

الاقتصادية من الرياض

أعلنت شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) عن قيام وكالة موديز بتعيين تصنيف القوة المالية للتأمين (IFSR) في الفئة A3 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

إنشرها

سمات

أخبار الشركات

أضف تعليق

﻿

المزيد من أخبار الشركات- محلية