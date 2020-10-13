"أسلاك" تربح 45 مليون ريال خلال التسعة الأشهر الأولى من 2020

أعلنت شركة إتحاد مصانع الأسلاك، تسجيل صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 45 مليون ريال مع انتهاء أول تسعة أشهر في 2020 ، مقابل تسجيلها أرباح بلغت 17 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع 162.2% .

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى إرتفاع حجم المبيعات و ارتفاع هوامش الربحية الذي ساهم في ارتفاع مجمل الربح على الرغم من ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع و ارتفاع المصروفات العمومية و الإدارية و إنخفاض الإيرادت الإخرى و إرتفاع مصروف الانخفاض المحمل خلال الفترة مقابل الإنخفاض فى المدينين التجاريين و المخزون و إرتفاع مصروف الزكاة.