ماليزيون يصطفون للدفع في سوبر ماركت بعد أن أعلنت الحكومة أنها ستفرض بعض القيود على الحركة في كوالالمبور

ماليزيون يصطفون للدفع في سوبر ماركت بعد أن أعلنت الحكومة أنها ستفرض بعض القيود على الحركة في كوالالمبور، بسبب انتشار كورونا.