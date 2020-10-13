ماليزيون يصطفون للدفع في سوبر ماركت بعد أن أعلنت الحكومة أنها ستفرض بعض القيود على الحركة في كوالالمبور، بسبب انتشار كورونا.
أنت هنا
- الرئيسية
- أحداث في صور
- ماليزيون يصطفون للدفع في سوبر ماركت بعد أن أعلنت الحكومة أنها ستفرض بعض القيود على الحركة في كوالالمبور
أحداث في صور
- بدء تطبيق "نظام المياه" على جميع مصادر وشؤون المياه في المملكة
- "صندوق الاستثمارات" أكبر ملاك الكيان الناتج من إندماج "الأهلي" و"سامبا" بـ 37.2%
- اتفاق ملزم بين "الأهلي" و"سامبا" يؤسس ثالث أكبر بنوك الخليج بأصول 223 مليار دولار
- تعليق تداول سهمي "سامبا" و"الأهلي" تمهيدا للإعلان عن حدث جوهري
- منظمة الصحة: مناعة القطيع وترك الفيروس يتجول بين الناس فكرة غير أخلاقية
- طلائع الحجاج تصل إلى مكة المكرمة
- إنفاذا للأمر الملكي.. ربط بين "العدل" و "ساما" للحد من التمويل غير المشروع
- إدانة عدد من مسؤولي "موبايلي" بسبب بيانات ربعية مضللة أدت إلى تضخيم الإيرادات
- 348 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية
- سجناء في السلفادور يخضعون للتدقيق وسط جائحة كورونا
أضف تعليق