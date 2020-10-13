أنت هنا

  • الرئيسية
  • أحداث في صور
  • ماليزيون يصطفون للدفع في سوبر ماركت بعد أن أعلنت الحكومة أنها ستفرض بعض القيود على الحركة في كوالالمبور

أحداث في صور

ماليزيون يصطفون للدفع في سوبر ماركت بعد أن أعلنت الحكومة أنها ستفرض بعض القيود على الحركة في كوالالمبور

«رويترز »

ماليزيون يصطفون للدفع في سوبر ماركت بعد أن أعلنت الحكومة أنها ستفرض بعض القيود على الحركة في كوالالمبور، بسبب انتشار كورونا.

إنشرها

أضف تعليق

﻿

المزيد من أحداث في صور