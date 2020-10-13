كاريكاتير 2020/10/13

كاريكاتير
- بدء تطبيق "نظام المياه" على جميع مصادر وشؤون المياه في المملكة
- "صندوق الاستثمارات" أكبر ملاك الكيان الناتج من إندماج "الأهلي" و"سامبا" بـ 37.2%
- اتفاق ملزم بين "الأهلي" و"سامبا" يؤسس ثالث أكبر بنوك الخليج بأصول 223 مليار دولار
- تعليق تداول سهمي "سامبا" و"الأهلي" تمهيدا للإعلان عن حدث جوهري
- منظمة الصحة: مناعة القطيع وترك الفيروس يتجول بين الناس فكرة غير أخلاقية
- إنفاذا للأمر الملكي.. ربط بين "العدل" و "ساما" للحد من التمويل غير المشروع
- إدانة عدد من مسؤولي "موبايلي" بسبب بيانات ربعية مضللة أدت إلى تضخيم الإيرادات
- 348 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية
- "الاهلي" و "سامبا" يوقعان إتفاقية ملزمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما
- "ساما" توافق على تعيين نايف العبدالكريم رئيسا تنفيذيا لبنك الجزيرة
أضف تعليق