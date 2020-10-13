الأسهم الأمريكية تبدأ تداولاتها مرتفعة بفضل دعم التكنولوجيا وتفاؤل التحفيز

افتتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم ، فيما قفز المؤشر ناسداك الزاخر بشركات التكنولوجيا أكثر من واحد بالمئة إذ تعززت المعنويات بدعم من تفاؤل حيال اتفاق في واشنطن بشأن المزيد من الدعم المالي قبل بدء موسم إعلانات الأرباح الفصلية للشركات.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 84.22 نقطة أو ما يعادل 0.29 % إلى 28671.12 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 22.89 نقطة أو ما يعادل 0.66 بالمئة إلى 3500.02 نقطة بينما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 152.38 نقطة أو ما يعادل 1.32 بالمئة إلى 11732.33 نقطة.