"سكني" : إصدار 4339 عقدا إلكترونيا للأراضي السكنية خلال سبتمبر

أصدر برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان 4339 عقدا للأراضي السكنية للمستفيدين من البرنامج خلال أغسطس الماضي وذلك ضمن خياراته المتنوعة لتسهيل تملك الأسر السعودية ورفع نسبته إلى 70 في المائة تماشيا مع مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأوضح "سكني" في بيان أن الأراضي شملت 670 أرضا في الرياض و 697 في مكة المكرمة و 416 أرضا في القصيم إضافة إلى 343 أرضا في عسير و 319 أرضا في الشرقية و 986 في جازان وفي نجران 255 أرضا و 162 أرضا في المدينة المنورة و88 أرضا في الجوف و81 في حائل و 58 في الباحة و46 أرضا في الشمالية و 218 أرضا في تبوك.

ولفت البرنامج النظر إلى أن هذه الخطوة تأتي امتدادا لما سبقها من تسليم للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني في مختلف مناطق المملكة. مؤكدا أن إجراءات إصدار عقود الأراضي السكنية مستمرة على مستوى جميع المخططات المكتملة. منوها إلى أن مساحات الأراضي تتراوح ما بين 450 م2 إلى 527 م2 للقطعة الواحدة حيث يمكن إتمام إجراءات الحجز واختيار المخطط المناسب من خلال (سكني) أو تطبيق الهواتف الذكيّة.

وبين أن الأراضي السكنية تعد إحدى الخيارات التي يتيحها البرنامج إذ يقدم أيضا فرص شراء الوحدات السكنية ضمن مشروعات الوزارة أو شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء ضمن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص إضافة إلى شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق أو الحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح بنسبة 100% لمن يمتلكون أراضي لبناء منازلهم ذاتيا.

وكانت البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" أتاحت في وقت سابق خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين من الأراضي السكنية وفق رغباتهم واحتياجاتهم وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد في التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير المزيد من الخدمات الإلكترونية لهم.

يُذكر أن برنامج سكني سلم خلال 2019 نحو 90 ألف قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة فيما يستهدف البرنامج خلال 2020 تطوير 72 مخططا جديدا توفر 90 ألف قطعة أرض بالشراكة مع المقاولين المؤهلين وتأتي هذه الخطوات في إطار توفير خيارات أكثر للأسر السعودية تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم.