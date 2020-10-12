حصيلة فيروس كورونا في العالم

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 1,077,849 شخصا على الأقل في العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في أواخر ديسمبر، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس الإثنين 11,00 ت غ استنادا إلى مصادر رسمية.

وتم تسجيل أكثر من 37,575,650 إصابة مثبتة بينما تعافى 25,963,400 شخص على الأقل.

ولا تعكس الإحصاءات المبنية على بيانات جمعتها مكاتب فرانس برس من السلطات المحلية في دول العالم ومن منظمة الصحة العالمية إلا جزءا من العدد الحقيقي للإصابات إذ لا تجري دول عدة اختبارات للكشف عن الفيروس إلا للحالات الأخطر أو تلك التي تظهر عليها أعراض.

وتم تسجيل الإثنين 4120 وفاة و296,702 إصابة جديدة حول العالم. وبناء على التقارير الأخيرة، سجّلت الهند العدد الأكبر من الوفيات الجديدة (816) تليها الولايات المتحدة (460) والبرازيل (290).

وتعد الولايات المتحدة البلد الأكثر تضررا في العالم إذ سجّلت 214,776 وفاة من بين 7,763,371 إصابة. وأعلن تعافي 3,075,077 شخصا على الأقل.

والبرازيل هي البلد الأكثر تأثّرا بالفيروس بعد الولايات المتحدة إذ بلغ عدد الوفيات على أراضيها 150,488 من بين 5,094,979 إصابة، ومن ثم الهند التي سجّلت 109,150 وفاة من بين 7,120,538 إصابة، والمكسيك حيث أعلنت 83781 وفاة من بين 817,503 إصابة، وتليها المملكة المتحدة مع 42825 وفاة من بين 603,716 إصابة.

لكن البيرو تعد البلد الذي سجّل أعلى عدد من الوفيات مقارنة بعدد سكانه حيث توفي 101 شخص من كل 100 ألف، تليها بلجيكا (88) وبوليفيا (71) والبرازيل (71).

وحتى اليوم، أعلنت الصين (باستثناء ماكاو وهونغ كونغ) 4634 وفاة من بين 85578 إصابة، بينما تعافى 80714 شخصا.

وعلى صعيد القارّات، سجّلت منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي حتى الساعة 11,00 ت غ الأحد 369,292 وفيات من بين 10,112,390 إصابة حتى الآن. وأعلنت أوروبا عن 241,960 وفاة من بين 6,503,086 إصابة، بينما سجّلت الولايات المتحدة وكندا 224,388 وفاة من بين 7,945,141 إصابة.

وبلغ عدد الوفيات المعلنة في آسيا 152,841 من بين 9,204,642 إصابة، وفي الشرق الأوسط 50289 وفاة من بين 2,198,577 إصابة، وفي إفريقيا 38085 وفاة من بين 1,579,352 إصابة، وفي أوقيانيا 994 وفاة من بين 32468 إصابة.

ونظرا للتعديلات التي تدخلها السلطات الوطنية على الأعداد أو تأخرها في نشرها، فإن الأرقام التي يتم تحديثها خلال الساعات الـ24 الأخيرة قد لا تتطابق بشكل دقيق مع حصيلة اليوم السابق.

