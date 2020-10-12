البنوك تقود الأسهم السعودية لتسجيل مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي

أنهى سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم على ارتفاع بنحو 0.4 في المائة ليواصل مكاسبه وللجلسة الثالثة على التوالي، حيث عزز المؤشر العام من بقائه فوق مستوى 8500 نقطة بعدما تجاوزها بالجلسة السابقة.

ودعمت أسهم البنوك من حركة السوق اليوم وبشكل كبير، حيث صعد القطاع بنحو 0.9 في المائة، وذلك بعد صعود أسهم مصرف الراجحي بنحو 0.9 في المائة، وكذلك ارتفاع سهمي بنك الأهلي وسامبا بعد إعلانهما أمس عن اتفاقية الاندماج الملزمة، حيث صعد الأهلي بنحو 1.95 في المائة ونحو 2.55 في المائة لبنك سامبا.

كذلك استمر سهم سابك في تسجيل المكاسب، حيث ارتفع اليوم بنحو 0.72 في المائة ليغلق عند 98.5 ريال رغم تسجيله خلال الجلسة مستوى 100 ريال، والجدير بالذكر أن سهم سابك صعد بنحو 12.3 في المائة في آخر ست جلسات .

في حين نجد استقرار لأسهم أرامكو السعودية ليغلق السهم عند مستوى 39.95 ريالا، في المقابل تراجع سهمي جبل عمر والبحري بنحو 1.7 في المائة و 1.3 في المائة على التوالي.

وتباين أداء القطاعات في جلسة اليوم، حيث تصدر السلع الرأسمالية المكاسب بعد صعوده 2.2 في المائة، تلاه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية 1.95 في المائة، ثم الإعلام المرتفع 1.7 في المائة.

في حين تصدر قطاع الصناديق العقارية "ريت" التراجعات نحو 1.16 في المائة، تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات 0.9 في المائة.

وأنهى السوق تداولات جلسة اليوم عند 8545 نقطة مسجلا ارتفاع بمقدار 32 نقطة أو ما يعادل 0.4 في المائة كأعلى إغلاق للعام الحالي، وبلغت التداولات بنهاية التعاملات نحو 13.3 مليار ريال، وسط تداول 479.3 مليون سهم، عبر تنفيذ 507.4 ألف صفقة.

وحول الأسهم الأكثر صعودا في السوق خلال جلسة اليوم ، فقد صعدت أسهم شركة اليمامة للحديد بالحد الأعلى، تلاه تهامة للإعلان 8.7 في المائة وصناعات كهربائية 7 في المائة، وذلك من بين 93 شركة تداول أسهمها بالمنطقة الخضراء.

في المقابل، هبطت أسهم 97 شركة، تصدرها وحدات معذر "ريت" 6.35 في المائة، ثم الكثيري 5.45 في المائة، بالإضافة إلى أسهم أمانة للتأمين وأنعام القابضة بتراجعات بلغت 3.4 في المائة لكل منهما.