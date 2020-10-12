"الرياضة" توقع مذكرة تفاهم لتكون "نيوم" وجهة عالمية لعشاق الرياضات البدنية والإلكترونية

وقعت وزارة الرياضة وشركة "نيوم" اليوم مذكرة تفاهم بين الطرفين تهدف إلى دعم خطط الشركة لتصبح وجهة عالمية رائدة لمحترفي وعشاق الرياضات المختلفة البدنية والإلكترونية.

وجرت مراسم التوقيع اليوم في مقر الوزارة بالعاصمة الرياض بين الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة والمهندس نظمي النصر الرئيس التنفيذي لشركة "نيوم" وذلك بحضور عبدالإله الدلاك مساعد وزير الرياضة وجان باترسون رئيس قطاع الرياضة في شركة "نيوم".

وبموجب هذه المذكرة ستتولى الوزارة دعم المجال الرياضي في "نيوم" لتحقيق أهدافها وبناء مجتمع محلي نشط من خلال توفير بيئة خاصة تساهم في توفير فرص تنافسية وعملية فريدة وتطوير الأكاديميات المتخصصة ودعم المرأة في المجال الرياضي إضافة إلى تفعيل التعاون بين الجانبين فيما يخص رياضة "فورمولا إي" بما يتسق مع رؤية "نيوم" الهادفة إلى تأسيس قطاع رياضي مستدام.

وتأتي هذه المذكرة سعيا من وزارة الرياضة إلى تطوير القطاع الرياضي بالمملكة وتحقيق أهدافه المتوافقة مع رؤية المملكة 2030 وصناعة فرص وظيفية أكبر في هذا المجال إضافة إلى هدف شركة "نيوم" الرامي إلى أن تصبح مركزا عالميا للرياضة يوفر بيئة مناسبة وملائمة للرياضيين، ويؤسس نمط حياة فريدا فيها إلى جانب المساهمة في نمو وازدهار قطاعاتها الاقتصادية المبتكرة.

وبهذه المناسبة قال الأمير عبدالعزيز بن تركي وزير الرياضة "سعداء بتوقيع هذه المذكرة مع شركة "نيوم" حيث نهدف من هذا التعاون المثمر بإذن الله إلى أن نسهم بتطوير هذا القطاع الحيوي والمهم وأن نفتح المجال لكافة الجهات والشركات لتشارك بإمكاناتها وقدراتها في صناعة الرياضة وتحقيق البيئة المناسبة والملائمة للرياضيين في بلادنا الغالية ليصبحوا نواة وسفراء لبلادهم في المحافل الدولية والإقليمية".

وأضاف "إن القطاع الرياضي بالمملكة ولله الحمد يحظى بدعم غير مسبوق من قبل خادم الحرمين الشريفين وولي العهد ونحن في وزارة الرياضة نعمل جاهدين وبشكل مستمر على تطوير هذا القطاع الحيوي والمهم الذي يستهدف شريحة كبيرة من شباب وشابات هذا الوطن الغالي، بما يتوافق مع أهداف الرؤية المباركة "رؤية المملكة 2030" وبعون الله تعالى سنمضي قدما لتحقيق هذه الأهداف بتكاتف جهود جميع الجهات ذات العلاقة".

من جهته قال المهندس نظمي النصر الرئيس التنفيذي لشركة نيوم "نحن سعداء بهذا التعاون مع وزارة الرياضة والذي يهدف إلى توفير بيئة حيوية ونشطة قادرة على جذب واستقطاب أفضل المواهب وألمع العقول من أنحاء العالم الأمر الذي يعد من أولويات هذا المشروع العملاق نظرا لما تشكله الرياضة من أهمية بالغة بوصفها إحدى أهم المكونات لمجتمعات نيوم".

وأضاف "إن الاستثمار الرياضي في المملكة في نمو كبير وملموس ليصبح أحد أكثر القطاعات المربحة والمبتكرة في العالم وهذا يشكل جانبا مهما في استراتيجية "نيوم" لإيجاد قطاعات واعدة وبناء اقتصاد متين حيث ستتيح هذه المذكرة استكشاف كل الفرص الممكنة وبناء كيانات رياضية تساهم في تمكين الشباب السعودي وسكان "نيوم" حتى تكون الرياضة ملهمة لهم كما أننا في "نيوم" نعمل على توفير أحدث المرافق الرياضية وأكثرها تطورا من خلال جذب استثمارات غير مسبوقة في المجالات الرياضية واستضافة أهم الفعاليات الرياضية والفرق والرياضيين من أنحاء العالم وجذب واستقطاب رواد الصناعة عالميا".