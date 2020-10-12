أسهم اليابان تغلق منخفضة بفعل مبيعات لجني الأرباح

تراجعت الأسهم اليابانية عند الإغلاق اليوم الاثنين نتيجة القلق حيال تقارير نتائج أعمال الشركات المرتقبة ما دفع مستثمرين لجني الأرباح وقاد التراجع القطاعان الصناعي والاستهلاكي الانتقائي، بحسب ما نشرت "رويترز".

ونزل المؤشر نيكي 0.26 بالمئة إلى 23558.69 نقطة في حين فقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 بالمئة إلى 1643.35 نقطة.

وسجل سهم ياسكاوا إلكتريك كورب أكبر هبوط على نيكي وخسر 5.43 بالمئة بعدما قالت الشركة المصنعة لأجهزة الروبوت الصناعية يوم الجمعة إنها تتوقع أن تخفض التوزيعات لنحو النصف.

وأفاد محللون أن الأنباء أثرت على المعنويات بشكل عام حيث يحجم مستثمرون عن شراء أسهم جراء الضبابية التي تغلف انتخابات الرئاسة الأمريكية التي تجري في الثالث من الشهر المقبل وتأثيرها علي السياسة الاقتصادية.

وكان ثاني أكبر خاسر على نيكي سهم جيه.جي.سي هولدنجز كورب وفقد 4.27 بالمئة يليه سهم سيتيزن واتش بنسبة 3.94 بالمئة.

وتصدر سهم إم.ثري لتقديم الخدمات الطبية قائمة الرابحين بالنسبة المئوية على المؤشر وارتفع 2.91 بالمئة وتلاه سهم شركة الطيران إيه.إن.إيه هولدنجز الذي ارتفع 2.65 بالمئة وسهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار المباشر الذي صعد 2.64 بالمئة.

وتقدم 59 سهما على المؤشر نيكي مقابل تراجع 162.