أسعار النفط تحت ضغط العوامل المتضادة .. 3 إضافات جديدة للمعروض في السوق

توقع مختصون ومحللون نفطيون استمرار تقلبات أسعار النفط الخام خلال الأسبوع الجاري بعد أن أنهت الأسبوع الماضي على تراجع إثر انتهاء الإضراب في النرويج وإضافة إمدادات جديدة من ليبيا، بينما يحد من التراجعات الإعصار الأمريكي دلتا، الذي أدى إلى توقف نسبة كبيرة من إنتاج الولايات المتحدة.

وذكر لـ"الاقتصادية"، مختصون أن السوق النفطية في وضع متأرجح بسبب عديد من العوامل المتضادة، ولكن مجموعة "أوبك+" تسعى حثيثا لتضييق الفجوة بين العرض والطلب من خلال زيادة الامتثال لحصص تخفيض الإنتاج وحث المقصرين على إجراء التعويضات اللازمة، لافتين إلى أن اجتماع ديسمبر المقبل قد يشهد توافق المنتجين على تعديلات إنتاجية أكثر عمقا للتغلب على إصابات كورونا السريعة وعلاج مخاطر الإغلاق الاقتصادي الثاني المحتمل في عديد من دول العالم.

وأوضح المختصون أن أسعار النفط حققت مكاسب قوية على أساس أسبوعي في ختام الأسبوع الماضي وهي الأعلى منذ حزيران (يونيو) الماضي مرجحين عدم تكرار سيناريو انهيار أسعار النفط مهما تسارعت إصابات كورونا على الرغم من تأثيرها الواسع في الحد من تعافي الطلب العالمي المتباطئ والشكوك المتزايدة بشأن نمو الاقتصاد.

وتوقعوا عدم تحرك أسعار النفط أعلى بكثير من المستويات الحالية عند نحو 40 دولارا للبرميل وذلك حتى نهاية العام الجاري في ظل الضغوط المتضادة على الأسعار، مؤكدين أن الانتخابات الأمريكية لها تأثير ضعيف للغاية في تحريك أسعار النفط، وذلك قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية.

وفي هذا الإطار، يقول روس كيندي العضو المنتدب لشركة "كيو إتش أي" لخدمات الطاقة، إن أسعار النفط الخام مرشحة لمزيد من التقلبات بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بالسوق جراء الإصابات المتسارعة بالوباء وعودة تأثير العوامل الجيوسياسية ومنها إضراب النرويج وإعصار دلتا، علاوة على الانتخابات الأمريكية، وإن كان تأثيرها محدودا في أسعار النفط الخام.

وأوضح أن "أوبك+" بقيادة السعودية تلعب دورا حيويا في قيادة السوق في ظل الأوضاع المضطربة الحالية، وهي تتمتع بمرونة السياسات النفطية وبمزايا أخرى أهمها القدرة التنافسية العالمية، حيث تمتلك أقل تكاليف إنتاج للنفط الخام في العالم، ما جعل "أرامكو" تهدف إلى زيادة طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميا.

ومن جانبه، يرى، دامير تسبرات مدير تنمية الأعمال في شركة "تكنيك جروب" الدولية أن مشكلات تعثر الطلب ما زالت تهيمن على وضع السوق، خاصة أن الطلب على وقود الطائرات لا يزال منخفضا للغاية، وهو ما يضع مصافي التكرير أمام أزمة على الرغم من تسجيل تعاف ملحوظ في الطلب على البنزين لكن الضغوط على هوامش التكرير عامة ما زالت قوية.

وأوضح أن إعصار دلتا يمثل إحدى الأزمات الوقتية في سوق النفط، ولكنها تقلص المعروض وتدفع نحو ارتفاع الأسعار، خاصة مع قيام منتجي النفط بإخلاء 272 منصة بحرية حتى يوم الخميس الماضي أو 42 في المائة من الإجمالي من إمدادات النفط في الخليج الأمريكي.

ويقول بيتر باخر، المحلل الاقتصادي ومختص الشؤون القانونية للطاقة إن التقلبات السعرية ستظل مستمرة لحين التوصل إلى مستجدات قوية تدعم الاستقرار، وعلى رأسها التوافق على لقاح موثوق وفعال من فيروس كورونا مع ضرورة أن تتوافر القدرات الواسعة على إنتاجه بشكل ضخم ليغطي كل احتياجات دول العالم في الوقت نفسه، وهي مهمة ليست سهلة في ظل الظروف الراهنة.

وأشار إلى أن الدول المنتجة وبخاصة في الاقتصادات الناشئة تسعى حثيثا لمواجهة تحديات عديدة ولعل أبرزها في الأعوام الحالية والمقبلة هو تحقيق أهداف تغير المناخ العالمي، حيث إن الإجراءات السابقة لم تقترب بعد من الحد الكافي.

وبدورها .. تقول أرفي ناهار مختص شؤون النفط والغاز في شركة "أفريكان ليدرشيب" الدولية لـ"الاقتصادية" أن "أوبك" قدمت في تقريرها الأخير رؤية شاملة وموضوعية لمستقبل سوق النفط الخام في ظل تحديات غير مسبوقة في تاريخ الصناعة عقب اندلاع جائحة كورونا، مشيرة إلى أن "أوبك" ترى إمكانية حدوث ذروة في الطلب لأول مرة، حيث أقرت "أوبك" باحتمالية بلوغ هذه الذروة بعد نحو عقدين على أقل تقدير.

ولفتت إلى أن إعلان الإدارة الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة على إيران سيؤدي إلى تقليص إمدادات النفط الإيراني، مشيرة إلى دراسة لجامعة كولومبيا تسلط الضوء على بعض الجوانب الجيوسياسية للطاقة مع انتقال العالم إلى أنواع الوقود منخفضة الكربون، مؤكدين استقرار وضع صناعة النفط في الشرق الأوسط وروسيا وقدرتها على الاستمرار والمنافسة معتبرة أن سياسات الطاقة النظيفة أكثر تعقيدا بكثير مما توحي به للوهلة الأولى.

ومن ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، تراجعت أسعار النفط الجمعة بأكثر من 1 في المائة، بعد أن انتهى إضراب لعمال النفط في النرويج، وهو ما سيرفع إنتاج الخام على الرغم من أن إعصار دلتا أجبر شركات طاقة أمريكية على خفض الإنتاج.

وانخفضت عقود برنت الآجلة 49 سنتا، بما يعادل 1.1 في المائة، لتجري تسويتها عند 42.85 دولار للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59 سنتا، أو 1.4 في المائة، إلى 40.60 دولار.

وعلى الرغم من نزول الأسعار الجمعة ربح كلا الخامين القياسيين نحو 9 في المائة، هذا الأسبوع، وهي الزيادة الأولى في ثلاثة أسابيع وأكبر ارتفاع أسبوعي لبرنت منذ حزيران (يونيو).

وكانت العقود الآجلة للنفط قد صعدت في وقت سابق هذا الأسبوع على خلفية مخاوف من انخفاض إنتاج الخام بسبب الإضراب في النرويج والإعصار المتجه إلى ساحل الخليج الأمريكي.

وأبرمت شركات النفط النرويجية اتفاقا بشأن الأجور مع مسؤولي النقابات العمالية اليوم، ما ينهي إضرابا استمر عشرة أيام كان يهدد بتقليص إنتاج البلاد من النفط والغاز بنحو 25 في المائة، الأسبوع المقبل.

وضغطت على الأسعار أيضا شكوك أبداها جمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي حول إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن تحفيز اقتصادي مرتبط بفيروس كورونا قبل انتخابات الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر).

في غضون ذلك، وجه إعصار دلتا أكبر ضربة للإنتاج البحري للطاقة في خليج المكسيك في الولايات المتحدة منذ 15 عاما، إذ عطل أغلب إنتاج النفط في المنطقة ونحو ثلثي إنتاج الغاز الطبيعي.

وعلى صعيد التوقعات، قال "جيه.بي مورجان" إنه من المرجح أن يدفع تدهور آفاق الطلب العالمي على النفط بسبب زيادة محتملة في حالات الإصابة بفيروس كورونا هذا الشتاء منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" نحو التراجع عن تخفيف مزمع لتخفيضات إنتاج النفط في 2021 مع عرض السعودية القيام بتخفيضات أكبر دون حصتها الحالية للإنتاج.