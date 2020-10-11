"الاهلي" و "سامبا" يوقعان إتفاقية ملزمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما

أعلن بنكا الأهلي وسامبا اليوم توقيع اتفاقية اندماج ملزمة بينهما يتم بموجبها على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما وفقا لأحكام المواد 191 إلى 193 من نظام الشركات والفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة 49 من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية.