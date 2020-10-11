ارتفاع التضخم الأساسي في مصر إلى 3.3% في سبتمبر

أفادت بيانات من البنك المركزي اليوم أن معدل التضخم الأساسي في مصر ارتفع إلى 3.3 % على أساس سنوي في سبتمبر أيلول من 0.8 % في أغسطس بحسب رويترز.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن أمس السبت ارتفاع أسعار المستهلكين بالمدن إلى 3.7 % على أساس سنوي في سبتمبر أيلول من 3.4 % في الشهر السابق.

بهذا يقل التضخم عن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي عند تسعة بالمئة تزيد ثلاث نقاط مئوية أو تنقصها.

ومقارنة مع الشهر السابق، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 % في سبتمبر أيلول مقارنة مع انكماشها 0.2 % في أغسطس % .

ولا يشمل حساب التضخم الأساسي أسعار السلع شديدة التقلب مثل المواد الغذائية.

