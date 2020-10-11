82.3 مليار ريال إجمالي دفعات "حساب المواطن" منذ إنطلاقته

أودع برنامج حساب المواطن اليوم 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة 35 نحو 10.4 ملايين مستفيد وتابع وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 19.2 مليون ريال ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 82.3 مليار ريال منها 575 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وأفاد سلطان القحطاني المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن أن 78 في المائة من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1063 ريالا فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 90 في المائة بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.1 ملايين مستفيد وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 229 ألف مستفيد مشكلين 10 في المائة من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 96 في المائة أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 4 في المائة بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 56 في المائة وشكل الذكـورُ المستقلون 44 في المائة. موضحا أن 90 في المائة من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 10% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.