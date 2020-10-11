"تاسي" ينهي جلسته فوق مستوى 8500 نقطة للمرة الأولى منذ قرابة 14 شهرا

أنهى سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم على ارتفاع ليتجاوز حاجز 8500 نقطة للمرة الأولى منذ نهاية أغسطس من عام 2019، وذلك بدعم من الأسهم القيادية.

ودعمت كل من أسهم سابك مصرف الراجحي من حركة السوق، بعدما صعدت بنحو 6.4 في المائة و 1 في المائة على التوالي، في حين سجل سهم سابك أعلى مستوى في أكثر من عام ليغلق عند مستوى 97.8 ريال.

كذلك ارتفع سهم كهرباء السعودية بنحو 5.3 في المائة، فيما قفز البحري بنحو 5.4 في المائة ونحو 2.4 في المائة لأسهم سافكو، بينما ارتفع سهم مصرف الإنماء 1.2 في المائة.

في حين نجد تراجع لأسهم المواساة وبنحو 2.1 في المائة، كذلك تراجع سهم أرامكو السعودية بشكل طفيف 0.1 في المائة، ثم بنك ساب المتراجع 0.4 في المائة، وهم الأكثر تأثر على حركة المؤشر العام.

وصعدت غالبية القطاعات في جلسة اليوم، حيث تصدر قطاع التطبيقات وخدمات التقنية المكاسب بعد صعوده 8.8 في المائة، تلاه المرافق العامة 4.9 في المائة، ثم الاستثمار والتمويل المرتفع 4.3 في المائة.

في حين تصدر قطاع تطوير التأمين التراجعات نحو 0.3 في المائة، تلاه قطاع الرعاية الصحية 0.3 في المائة، ثم الخدمات التجارية المهنية المتراجعة بشكل طفيف.

وأنهى السوق تداولات جلسة اليوم عند 8513 نقطة مسجلا ارتفاع بمقدار 101 نقطة أو ما يعادل 1.2 في المائة كأعلى إغلاق للعام الحالي.

وحول التداولات، فقد بلغت بنهاية التعاملات نحو 11.7 مليار ريال، وسط تداول 454.3 مليون سهم، عبر تنفيذ 441.6 ألف صفقة.

وحول الأسهم الأكثر صعودا في السوق خلال جلسة اليوم ، فقد صعدت أسهم 6 شركات بالحد الأعلى وهي (أنعام القابضة ، عسير، معدنية، بحر العرب، الزامل، صناعة الورق)، بعد ذلك يأتي سهم "أم آي اس" المرتفع 8 في المائة كذلك العقارية 6.5 في المائة، وذلك من بين 128 شركة تداول أسهمها بالمنطقة الخضراء.

في المقابل، هبطت أسهم 58 شركة، تصدرها بروج للتأمين 5.6 في المائة، ثم الأهلية للتأمين 5 في المائة، بالإضافة إلى أسهم الكثيري والمتراجعة 3.3 في المائة.