اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم (الأحد) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة و متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران .
- 98 ترخيصا لمنشآت صناعية في المملكة خلال سبتمبر باستثمارات 8.7 مليار ريال
- 60 مليار ريال تداولات سوق أدوات الدين السعودية منذ بداية العام ..أداء قياسي
- هيئة المهندسين: استقطاب السعوديين أولوية .. انضمام 45 ألفا
- السعودية تؤكد التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 والتحول الرقمي الفعال
- الصين والاتحاد الأوروبي .. مزيد من التوتر في طريق العلاقات الاقتصادية
- موجة خضراء تجتاح صناعة الشحن التجاري البحري .. مواصفات مختلفة لسفن المستقبل
- الطلب الهندي على الوقود يسجل أول زيادة شهرية منذ يونيو
- الولايات المتحدة تحل مكان الصين في بناء وحدتين لمحطة رومانيا النووية
- موسكو تتفاوض مع مينسك حول أسعار النفط والغاز .. والإمدادات تخضع لقواعد السوق
- توقعات إيجابية لسوق النفط .. خطة "أوبك+" فعالة في خفض المخزونات ودعم الاستثمار المستدام
أخبار
- إجازة عيد الأضحى.. 16 يوما للقطاع العام و 4 أيام للقطاع الخاص
- تفعيل تطبيق "اعتمرنا" على أجهزة "أندرويد"
- المرور: 1 ذي الحجة موعد بدء ضبط مخالفات عدم وجود تأمين سار للمركبات آليا
- منع التجول 24 ساعة في بيش ومنع الدخول إليها والخروج منها اعتبارا من اليوم
- تطبيق "توكلنا": قريبا إتاحة تصريح المشي لمدة ساعة يوميا.. والتنقل داخل وخارج المدن
- 119 إصابة جديدة بـ "كورونا" في السعودية ترفع الإجمالي إلى 511
- بدءا من الخميس.. تعديل أوقات السماح بالتجول وفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية
- بعد شهرين من الإغلاق مدينة ووهان الصينية تحاول طي الصفحة
- السعودية: 2307 إصابات جديدة بفيروس كورونا
- غرامات مشددة تصل إلى مليون ريال لمخالفي إجراءات مواجهة كورونا
أضف تعليق