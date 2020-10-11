إصلاح تصميم الدين الدولي .. مطلب عاجل «1من 2»

دفعت جائحة كوفيد - 19 بمستويات الديون إلى ارتفاعات جديدة. فمقارنة بنهاية 2019، من المتوقع أن يرتفع متوسط نسب الدين في 2021 إلى 20 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في الاقتصادات المتقدمة، و10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في اقتصادات الأسواق الصاعدة، ونحو 7 في المائة في الدول منخفضة الدخل. وتأتي هذه الارتفاعات فوق مستويات الدين العالية في الأصل بالمقاييس التاريخية. وبينما سيظل عديد من الاقتصادات المتقدمة لديه القدرة على الاقتراض، فإن الأسواق الصاعدة والدول منخفضة الدخل تواجه حدودا أضيق في قدرتها على تحمل ديون إضافية.والواقع أن نحو نصف الدول منخفضة الدخل وعديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة إما كان في أزمة مديونية بالفعل أو أنه معرض بشدة لمثل هذه الأزمة، ما يجعل زيادة ارتفاع الدين مدعاة للقلق البالغ. وإذ بدأت هذه الدول تتعافى من الجائحة، فإن كثيرا منها يمكن أن يعاني موجة تعثر اقتصادي ثانية ناجمة عن حالات العجز عن السداد وهروب رؤوس الأموال والتقشف المالي. ومن شأن منع هذه الأزمة أن يضع خطا فاصلا بين عقد ضائع وتعاف سريع يضع الدول على مسار النمو المستدام. وكما يوضح بحث الصندوق الصادر أخيرا، فإن الإحجام عن إعادة هيكلة الدين إلى أن يقع العجز عن السداد يرتبط بانخفاضات أكبر في إجمالي الناتج المحلي، والاستثمار، والائتمان المتاح للقطاع الخاص، وتدفقات رؤوس الأموال الداخلة، مقارنة بما يكون عليه الوضع إذا أجريت عمليات إعادة هيكلة الديون على أساس وقائي.ولم تقع أي أزمة دين حتى الآن بفضل الإجراءات الحاسمة التي اتخذت على صعيد السياسات من جانب البنوك المركزية، وسلطات المالية العامة، والدائنين الثنائيين الرسميين، والمؤسسات المالية الدولية في الأيام الأولى للجائحة. ورغم ضرورة هذه الإجراءات، فقد بدأت تصبح غير كافية بشكل سريع ومتزايد.أولا، المبادرات المتخذة حتى الآن هي مبادرات مؤقتة بحكم تصميمها. فستنتهي مع نهاية هذا العام مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين التي أطلقتها مجموعة العشرين في استجابة لدعوة الصندوق والبنك لدولي التي قوبلت بترحيب كبير. كذلك قدم الصندوق تمويلا طارئا قدره 31 مليار دولار لـ76 دولة عضوا، منها 47 دولة منخفضة الدخل، وتخفيفا لخدمة الديون لأفقر الدول من خلال الصندوق الاتئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون. ومع الاحتياجات التي يتوقع أن تظل مرتفعة، ستحتاج الدول النامية إلى تمويل إضافي بتكلفة منخفضة في 2021 وما بعدها.ثانيا، يركز معظم الإجراءات المتخذة حتى الآن على السيولة - أي الحفاظ على منافذ التمويل المتاحة للدول، سواء من مصادر رسمية أو من السوق. ولكن مع استمرار الأزمة، يزداد بروز المشكلات المتعلقة بانعدام الملاءة - أي عدم القدرة على سداد الديون. ولمنع وقوع أزمة مديونية في الدول النامية، يتعين اتخاذ خطوات إضافية عاجلة.وحول السؤال المطروح بشأن المجالات التي ينبغي التحرك فيها، يجب تمديد العمل بمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين حتى 2021. فمن دون ذلك، ستضطر الدول المستفيدة منها حاليا إلى اللجوء لإجراءات تقشفية تمكنها من استئناف مدفوعات خدمة الدين، ما يفاقم المعاناة الإنسانية التي سببتها الأزمة بالفعل. ويتوقع أن يتيح تمديد المبادرة حوافز لمعالجة مشكلات الدين غير المستدام في وقت مبكر. فعلى سبيل المثال، يمكن ربط فترة التمديد ببرامج مع الصندوق والبنك الدولي تصمم للحد من مواطن الانكشاف لمخاطر الديون.ويجب على الدول المنكشفة لمخاطر الديون أن تعالج مواطن الانكشاف بصورة عاجلة من خلال الجمع بين إدارة الدين وإجراءات استعادة النمو. وإذا كان الدين في حدود مستدامة، تنبغي إعادة هيكلته، ويفضل أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن. وينبغي أن يتضمن ذلك مطالبات القطاع الخاص، حيثما وجد. ذلك أن تجاهل مشكلات انعدام الملاءة لا يؤدي إلا لزيادة الوضع سوءا.وربما الأهم من ذلك كله هو الحاجة إلى إصلاح "تصميم" الديون الدولية، وهو ما يشمل عقود الدين السيادي، ومؤسسات كصندوق النقد الدولي ونادي باريس، وأطر السياسات التي تدعم إعادة الهيكلة المنظمة للديون. والهدف من ذلك هو إتاحة تخفيف عاجل وعميق بالقدر الكافي لأعباء ديون الدول التي تحتاج إلى هذا التخفيف، الأمر الذي يعود بالنفع على النظام كله وليس على هذه الدول وحدها.فقد نشرنا تقريرا جديدا يقيم التصميم الحالي لعمليات إعادة هيكلة الديون المستحقة للقطاع الخاص ويقترح عددا من التحسينات الممكنة. وجدير بالذكر أن الإطار التعاقدي الحالي كان فعالا إلى حد كبير في إعادة هيكلة السندات السيادية، ولكن إعادة الهيكلة التي حدثت أخيرا في حالتي الإكوادور والأرجنتين توضح المشكلات التي لا تزال تتعين معالجتها، بما في ذلك التوسع الكبير في تنوع الدائنين التجاريين والافتقار إلى شفافية الدين... يتبع.