توقعات إيجابية لسوق النفط .. خطة "أوبك+" فعالة في خفض المخزونات ودعم الاستثمار المستدام

وسط تطورات إيجابية في أسواق الطاقة، حققت أسعار النفط الخام أول مكسب أسبوعي في ثلاثة أسابيع، حيث ربح كلا الخامين القياسيين نحو 9 في المائة، هذا الأسبوع، وذلك في أكبر ارتفاع لخام برنت منذ حزيران (يونيو) الماضي بسبب تقلص الإمدادات الأمريكية نتيجة تداعيات إعصار "دلتا"، إضافة إلى تبعات تقرير "أوبك" السنوي عن توقعات إيجابية لمستقبل الطلب على النفط.وفي المقابل، اختتم الأسبوع تعاملاته على تراجع نسبي بنحو 1 في المائة بعد انتهاء أزمة إضراب عمال النفط والغاز في النرويج، ما جدد القلق من وفرة جديدة في المعروض، خاصة مع زيادات ملحوظة في إنتاج بعض الدول.وفي هذا الإطار، أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أن النظرة إلى المستقبل تظهر عديدا من التوقعات الإيجابية بالنسبة لسوق النفط، حيث سيبقى الخام مكونا مهما من مزيج الطاقة على المدى الطويل، وفي الوقت نفسه من المتوقع أن العرض من خارج "أوبك" سيبدأ الانخفاض مع نهاية العقد الحالي، وستزداد أهمية إمدادات "أوبك" وفقا لذلك.وأشار تقرير حديث للمنظمة، نقلا عن رئيسها الدوري عبد المجيد عطار وزير الطاقة الجزائري، أن مبدأ "أوبك" هو ضمان إمدادات فعالة واقتصادية ومنتظمة من النفط للدول المستهلكة، وأنه على الرغم من الأزمة الصحية والاقتصادية الحالية أدت إلى انخفاض كبير في الطلب على الطاقة والنفط في 2020، إلا أن الانتعاش سيتطلب في الأعوام المقبلة مزيدا من الاستقرار في سوق النفط، الذي لا يمكن توفيره إلا من خلال تعاون منتجي النفط والمستهلكين بشكل كامل وتأمين العرض والطلب.وحول دور "أوبك" في التحول المستمر للطاقة، ذكر التقرير أن هذا التغيير لا يعني الانتقال من مصدر طاقة إلى آخر، بل ستكون هناك حاجة إلى كل مصادر الطاقة لتلبية الطلب المتزايد، كما أن لكل مصدر من مصادر الطاقة دورا مهما في مزيج الطاقة الكلي، مشيرا إلى استمرار النفط كمصدر مهم لضمان الوصول إلى الطاقة، خاصة إلى الأشخاص، الذين يعانون فقر الطاقة الحاد.ولفت إلى التزام "أوبك" رفيع المستوى بتسهيل الحوار بين الدول المشاركة في إعلان التعاون بهدف تعزيز استقرار سوق النفط والتعاون في التكنولوجيا والمجالات الأخرى لمصلحة منتجي النفط والمستهلكين والمستثمرين العالميين، مطالبا بتكثيف جهود جميع أصحاب المصلحة لمواصلة توحيد الاستراتيجيات وتعزيز التكنولوجيا لزيادة الترويج لزيوت أنظف وخالية من الكربون.وأشار إلى أهمية اتخاذ الدول المنتجة في "أوبك" وخارجها الخطوات اللازمة لضبط إنتاج النفط للعامين المقبلين لتجنب مزيد من التدهور في ظروف السوق، لافتا إلى أن الجهود بين "أوبك" والدول الشريكة غير الأعضاء في المنظمة أدت إلى تعاون إضافي مع الدول الأخرى المنتجة لمجموعة العشرين.وأضاف التقرير، نقلا عن وزير الطاقة الجزائري، أن التعاون مفيد للمستهلكين والمنتجين على حد سواء، فهو يساعد على إعادة الاستقرار في السوق، وهو شرط ضروري لتحقيق الأداء الطبيعي لسوق الطاقة العالمي، موضحا أن "أوبك" تلعب دورا مركزيا في صناعة النفط في الوقت الراهن أكثر من أي وقت آخر في تاريخها، وقد أصبح دورها ضروريا بشكل متزايد لاستقرار سوق النفط، وأن الفائدة الرئيسة من إعلان التعاون كانت هي تحقيق التعاون الدولي الأوسع والمشاركة العادلة في تعديل الإنتاج في أوقات زيادة العرض في السوق.وأشار التقرير إلى أن خطة "أوبك+" كانت فعالة وأدت إلى انخفاض مخزونات النفط، ما يدعم الاستثمار المستدام في القطاع، لافتا إلى أنه في خضم حالة الوباء الحالية، وفي ضوء الأزمات الشاملة في كل من الاقتصاد والطاقة أثبتت "أوبك" مرة أخرى دورها المركزي المهم في سوق الطاقة بشكل عام.ومن ناحية أخرى، ذكر تقرير "وورلد أويل" الدولي نقلا عن اتحاد النفط والغاز النرويجي أن الإضراب، الذي أدى إلى إغلاق نحو 8 في المائة، من إنتاج النفط والغاز في النرويج اقترب من الانتهاء بعد محادثات وساطة ناجحة، مشيرا إلى أن التسوية ستعيد الإنتاج في ستة حقول أغلقت بالفعل بسبب النزاع، كما منعت التصعيد إلى ستة حقول أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع.وأشار إلى أن تلك المنشآت تضخ نحو 130 ألف برميل من النفط الخام و43 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، كما أن التسوية منعت إغلاق أكبر حقل نفط في النرويج الأسبوع المقبل وهو منشأة يوهان سفيردروب، التي تبلغ طاقتها 460 ألف برميل يوميا.وذكر أن النفط واصل خسائره بعد اتفاق التسوية، حيث انخفض خام برنت القياسي العالمي 1.4 في المائة، إلى 42.74 دولار للبرميل، وكان من الممكن أن يؤثر الانسحاب المطول في صادرات النفط الخام، ويساعد على دعم الأسعار في وقت تعاني فيه السوق تباطؤ الطلب بسبب جائحة فيروس كورونا.وأوضح التقرير أن النزاع العمالي قاد إلى انخفاض التدفقات من ثلاث منشآت غاز نرويجية، كما شهدت الأسواق الأوروبية بالفعل شحا في العرض في بداية موسم التدفئة مع انخفاض عمليات التسليم من قبل موردي خطوط الأنابيب الآخرين وانخفاض شحنات الغاز الطبيعي المسال، ما ساهم في ارتفاع الأسعار.وأشار التقرير إلى أن اتفاقية جديدة ودائمة للعمال من المرجح أن تكون سارية بحلول أبريل المقبل لافتا إلى تعهد نقابة العمال أن الإضراب سينتهي على الفور.وفي سياق متصل، ذكرت وكالة "بلاتس الدولية" للمعلومات النفطية أن نحو 92 في المائة، من إجمالي إنتاج النفط في خليج المكسيك في الولايات المتحدة ظل مغلقا مع تحرك إعصار دلتا نحو ساحل لويزيانا، لكن المنتجين كانوا يتطلعون بالفعل إلى عودة الأطقم خلال عطلة نهاية الأسبوع.ونقل التقرير عن مكتب السلامة وإنفاذ البيئة الأمريكي تأكيده أن إنتاج النفط الخام توقف حاليا عند 1.69 مليون برميل يوميا إلى جانب إنتاج الغاز الطبيعي 1.68 مليار قدم مكعبة يوميا أو ما يمثل 62 في المائة، من إجمالي إنتاج الخليج الأمريكي، مشيرا إلى أن خليج المكسيك الأمريكي يعد مركزا لنحو 1.9 مليون برميل يوميا من الطاقة الإنتاجية للنفط الخام، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.ولفت التقرير إلى انتهاء المنتجين بالفعل من إجلاء الطواقم، ووقف الإنتاج مع اقتراب العاصفة من الهبوط، منوها إلى تأكيد شركات "شل" و"بي بي" و"شيفرون" أنها أغلقت الإنتاج في جميع منصات ومنشآت الخليج، التي يتم تشغيلها، موضحا أن "شل" أوقفت الإنتاج في جميع أصولها التسعة وأجلت جميع العاملين و"أوقفت" جميع عمليات الحفر، كما أوقفت "شيفرون" الإنتاج وأجلت أطقم العمل من جميع منصاتها في الخليج.وأشار التقرير إلى أن الطلب على المنتجات المكررة لا يزال منخفضا بسبب جائحة فيروس كورونا المستمر، بينما يبدو أن مصافي التكرير الأخرى في مناطق تكساس ولويزيانا تعمل بشكل طبيعي، موضحا أن هذا العام هو أيضا الموسم الثاني من الأعاصير المدارية، التي تتميز بنظام تسمية العاصفة، وكان الموسم الأول في 2005.وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، تراجعت أسعار النفط الجمعة بأكثر من 1 في المائة، بعد أن انتهى إضراب لعمال النفط في النرويج، وهو ما سيرفع إنتاج الخام على الرغم من أن إعصار دلتا أجبر شركات طاقة أمريكية على خفض الإنتاج.وانخفضت عقود برنت الآجلة 49 سنتا، بما يعادل 1.1 في المائة، لتجري تسويتها عند 42.85 دولار للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59 سنتا، أو 1.4 في المائة، إلى 40.60 دولار،وعلى الرغم من نزول الأسعار يوم الجمعة ربح كلا الخامين القياسيين نحو 9 في المائة، هذا الأسبوع، وهي الزيادة الأولى في ثلاثة أسابيع، وأكبر ارتفاع أسبوعي لبرنت منذ حزيران (يونيو).وكانت العقود الآجلة للنفط قد صعدت في وقت سابق هذا الأسبوع على خلفية مخاوف من انخفاض إنتاج الخام بسبب الإضراب في النرويج والإعصار المتجه إلى ساحل الخليج الأمريكي، وأبرمت شركات النفط النرويجية اتفاقا بشأن الأجور مع مسؤولي النقابات العمالية أمس، ما ينهي إضرابا استمر عشرة أيام كان يهدد بتقليص إنتاج البلاد من النفط والغاز بنحو 25 في المائة، الأسبوع المقبل.وضغطت على الأسعار أيضا شكوك أبداها جمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي حول إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن تحفيز اقتصادي مرتبط بفيروس كورونا قبل انتخابات الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر).في غضون ذلك، وجه إعصار دلتا أكبر ضربة للإنتاج البحري للطاقة في خليج المكسيك في الولايات المتحدة منذ 15 عاما، إذ عطل أغلب إنتاج النفط في المنطقة ونحو ثلثي إنتاج الغاز الطبيعي.وعلى صعيد التوقعات، قال "جيه. بي مورجان" إنه من المرجح أن يدفع تدهور آفاق الطلب العالمي على النفط بسبب زيادة محتملة في حالات الإصابة بفيروس كورونا هذا الشتاء منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" نحو التراجع عن تخفيف مزمع لتخفيضات إنتاج النفط في 2021 مع عرض السعودية القيام بتخفيضات أكبر دون حصتها الحالية للإنتاج.