رئيسة "سيتي" الجديدة تواجه خيارات صعبة

"سيتي جروب" ليس أقوى المصارف الأمريكية الكبرى فحسب، بل أكثرها إثارة للاهتمام أيضا. مهمة جين فريزر، الرئيسة التنفيذية المقبلة للشركة، هي جعل المجموعة مملة قليلا.الأمر الذي يجعل "سيتي" رائعا للغاية ومهمة فريزر صعبة للغاية، هو تاريخ المصرف. خلال معظم القرن الـ20 كان "سيتي" الذراع المصرفية الدولية للشركات الأمريكية - بمنزلة وزارة خارجية أمريكية للقطاع الخاص. لا يزال مصرفا عالميا كبيرا للشركات والاستثمار، ورائد الصناعة في الإدارة النقدية والعملات الأجنبية العالمية. محليا، كان مبتكرا في مجال بطاقات الائتمان في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، كما أنه من الجهات الرئيسة المصدرة للبطاقات اليوم.يظل هذان المجالان من نقاط قوة "سيتي". جزء كبير من بقية المصرف يمكن إرجاعه إلى ساندي ويل، الرئيس التنفيذي في مطلع القرن، الذي دمج "سيتي" مع التكتل المالي "ترافيلرز" ثم اشترى مزيدا من الشركات داخل البلاد وخارجها. كشفت أزمة 2008 أن هيكل "السوق المالية" هذا، بعيدا عن توفير الاستقرار، وفر قنوات يمكن أن يمر من خلالها الذعر المالي.تطلب إصلاح الميزانية العمومية عمليات بيع لعدة أعوام، تدار ببراعة من قبل سلف فريزر، مايك كوربات. ما تبقى من إمبراطورية ويل هو مصرف استثماري عالمي ـ "سالومون براذرز" السابق ـ وخدمات مصرفية للمستهلكين مخفضة في أمريكا، وعمليات تجزئة مصرفية متينة في المكسيك وآسيا.يمكن لمصرفي مينوتور، وهما عبارة عن مصرف استثماري بمنزلة الرأس ومصرف تجزئة بمنزلة الجسد، أن يعملا بشكل جيد. "جيه بي مورجان تشيس" و"بانك أوف أمريكا" مثالان أمريكيان رئيسان. لكن عمليات التجزئة المصرفية في هذين المصرفين جميعها محلية، ما يوفر كفاءات متعلقة بالحجم. على النقيض من ذلك، "سيتي" عبارة عن وهم تعوزه البراعة: وحدات التجزئة الثلاث التابعة له تضيف القليل إلى بعضها بعضا أو إلى العمليات المؤسسية العالمية. تعد عمليات التجزئة المصرفية في الدول الأجنبية محفوفة بالمخاطر أيضا، ولا سيما في المكسيك. مصارف التجزئة المحلية صغيرة الحجم، مع 173 مليار دولار من ودائع المستهلكين، خلف "بانك أوف أمريكا" (مثلا) الذي لديه أكثر من 800 مليار دولار، ما يساعد على تزويده بتكلفة تمويل أقل بكثير من "سيتي".ما النتيجة الصافية لهذا الهيكل؟ العائد على الأسهم العادية الملموسة بنسبة 12 في المائة في 2019، أقل كثيرا من معدل عائدات "جيه بي مورجان" و"بانك أوف أمريكا" عند 17 و15 في المائة، على التوالي.يدافع المسؤولون التنفيذيون في "سيتي" عن عملية التجزئة المصرفية العالمية من خلال التحدث عن مشاركة أفضل الممارسات وقوة علامة "سيتي" التجارية. كشف زيف هذا الحديث بشكل كامل فشل "سيتي" نفسه، على مدى عقود، في جني أرباح قوية من الخدمات المصرفية الاستهلاكية العالمية.ماذا ستفعل فريزر؟ خيارها الأول - وهو الخيار الذي لا ينبغي الاستهزاء به - الحفاظ على الهيكل الحالي، غريبا كما هو، وإدارته بطريقة أكثر مرونة. يمكن أن تكون قاعدة رأس المال أكثر إحكاما. قال المدير المالي أخيرا إن "سيتي" لديه رأسمال أسهم عالي الجودة، يزيد 19 مليار دولار على الحدود الدنيا التنظيمية، أي نحو ربع رسملته السوقية. تخفيض ذلك، بحذر، سيعزز العائد على الأسهم بشكل مفيد.يمكن للمصرف الاستفادة من مزاياه على الجانب المؤسسي، وزيادة الاستثمار في شركته لإدارة النقد، التي يسعى منافسون مثل "جيه بي مورجان" و"جولدمان ساكس" إلى إزاحة "سيتي" عن عرشها. كما يمكن أن يخفض المجالات التي يكون فيها الأداء ضعيفا، مثل مبيعات الأسهم والتداول. كذلك يمكن أن تسعى فريزر إلى إجراء تغييرات في عملية تشغيل بطاقات الائتمان، بمضاعفة النمو أو تشغيلها مقابل المال.يمكن لفريزر أيضا تغيير هياكل إعداد التقارير الإدارية والمالية للمصرف، بتسهيل فهمها وإبراز نقاط قوة "سيتي". ليس من السهل على المستثمرين معرفة إلى أي مدى تكون الأعمال المؤسسية في "سيتي" مدفوعة بالرسوم وغير دورية، وبالتالي فهي تستحق تقييما عاليا.هناك سبب آخر للبقاء في المسار نفسه. بعد أن حول "سيتي" 900 مليون دولار عن طريق الخطأ إلى دائني مجموعة مستحضرات التجميل "ريفلون" في آب (أغسطس)، يقال إن الجهات التنظيمية على وشك توجيه توبيخ للمصرف. قد يتطلب الأمر بعض الاستقرار لجعل الجهات التنظيمية إلى جانب الرئيسة الجديدة.بعد كل ما قيل، هذا النهج الأمثل سيكون امتدادا لما فعله كوربات منذ 2017 على الأقل. أدى ذلك إلى ارتفاع سعر السهم بضعة دولارات عما كان عليه عندما تولى المنصب في 2012، حين كان الأداء متخلفا عن أداء "بانك أوف أمريكا" و"جيه بي مورجان" بهوامش كبيرة.هل ينبغي على فريزر إلقاء نظرة فاحصة على المكسيك وآسيا؟ يقول مايك مايو، محلل لدى ويلز فارجو يتابع "سيتي جروب" منذ فترة طويلة، إنه ظل يناقش هذا الأمر منذ عشرة أعوام. إذا تم بيع إحدى هاتين الشركتين أو كلتيهما، كليا أو جزئيا، فيمكن أن يتم ضخ بعض العائدات في زيادة حجم مصرف التجزئة الأمريكي.لكن فعل ذلك يتطلب حظا ومهارة. في حين أن هاتين الشركتين بالتأكيد تعنيان الكثير بالنسبة للاعبين المحللين أكثر مما تعنيان لـ"سيتي"، إلا أن إيجاد مشترين جاهزين ملائمين تنظيميا ليس بالأمر البسيط. حتى إذا تم العثور على مشتر، فقد تضطر فريزر إلى تقديم سعر منخفض.