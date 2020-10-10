شركات الاستحواذ للأغراض الخاصة .. شغف جديد للرأسمالية

عندما يبدأ صبي تلميع الأحذية في مشاركة النصائح حول الأسهم، فقد حان الوقت للخروج من الأسهم ـ أو هكذا قيل إن جوزيف كينيدي الأب قد لاحظ عندما خرج من السوق قبل انهيار 1929.إذن، ما الذي يجب أن يفعله المستثمرون عندما يبدأ طلاب الجامعات في الترويج لشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، أو ما يعرف بـ"سباكس" Spacs؟ تبين الأسبوع الماضي أن طلاب جامعة بنسلفانيا أنشأوا ما سموه نادي Penn Spac للاحتفال بهذه الأدوات الجديدة. تعرف سباكس بشركات الشيكات على بياض، وهي تجمع الأموال من المستثمرين، من خلال الإدراج العام، ومن ثم الاندماج مع شركة خاصة، ما يجعلها من الناحية العملية شركة عامة مع تجنب التزامات الاكتتاب العام الأولي التقليدية.بالنسبة للطلاب، ربما تكون هذه خطوة ذكية - على الأقل إذا كانوا يريدون العثور على تدريب داخلي مع شركات التمويل التي تستفيد من هذا الاتجاه. بالنسبة للآخرين، هي علامة مقلقة على "الزبد" غير المريح.الإحصاءات الحالية حول سباكس مذهلة: حتى الآن هذا العام تم طرح 133 شركة من هذا النوع في الولايات المتحدة، ما أدى إلى جمع 51.1 مليار دولار، أي ما يقارب أربعة أضعاف حجم العام الماضي. ووفقا لـ"سباك ريسيرش" Spac Research، تنتظر 67 أخرى الفرصة.تتضخم قائمة مديري سباكس بسرعة كبيرة بحيث تضم الآن بيلي بين، المدير التنفيذي لاتحاد البيسبول الأمريكي الذي صوره براد بيت في فيلم Moneyball، وبول ريان، الرئيس السابق لمجلس النواب الأمريكي.في هذه الأثناء، تقفز بورصة لندن للأوراق المالية لتركب الموجة، في الوقت الذي تستكشف فيه كيفية جذب شركات الاستحواذ للأغراض الخاصة إلى المملكة المتحدة، وقد ظهر للتو صندوق أطلق عليه بشكل مازح Spac of Spacs. تجمع إيسترلي أولتيرناتيفس Easterly Alternatives أداة بقيمة 100 مليون دولار للاستثمار فيما يصل إلى 15 شركة سباكس أخرى. أي شخص أكبر من فتى جامعي قد تخطر على باله إلى حد كبير أصداء طفرة الائتمان الأخيرة. في ذلك الوقت، كانت التزامات الديون المضمونة، والمدعومة بشرائح من القروض، مطلوبة بشدة لدرجة أن الممولين بدأوا في إنشاء التزامات الدين المضمونة، المدعومة بشرائح من التزامات الدين المضمونة، والمعروفة باسم التزامات الدين المضمونة المربعة.قبل أن ينتهي كل هذا على شكل الأزمة المالية 2008، ورد أن بعض خبراء المال أطلقوا التزامات الدين المضمونة المكعبة. إذا تحقق مكعب Spac، يجب أن تضع حدوث أزمة جديدة في الحسبان.يؤدي هذا الهوس حتما إلى خسائر للمستثمرين. نيكولا، الشركة الصانعة للشاحنات الكهربائية التي اندمجت مع إحدى شركات سباكس ويتم التحقيق معها الآن من قبل المسؤولين الأمريكيين، هي مثال على ذلك. أظهر تحليل لـ"فاينانشيال تايمز" في آب (أغسطس) أن أغلبية سباكس التي تم تنظيمها بين 2015 و2019 يتم تداولها بأقل من سعر الإدراج القياسي البالغ عشرة دولارات.هل هذا فقاعة على وشك الانفجار؟ لا تراهن على أن هذا سيحدث قريبا. هناك الآن ثلاثة عوامل على الأقل تحرك حماس المستثمرين لشركات الاستحواذ للأغراض الخاصة - ويمكن أن تستمر جميعها لبعض الوقت.أحد هذه العوامل واضح: يجلس مديرو الأصول على جبال من النقدية التي يحتاجون إلى استثمارها. وهم مذعورون من أنهم لا يستطيعون العثور على عائدات مناسبة الآن بعد أن أشار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أن أسعار الفائدة ستظل منخفضة للغاية حتى نهاية 2023 على الأقل.أدرك خبراء المال الأذكياء أيضا أن طريق سباكس إلى الإدراج العام هو أكثر "كفاءة" – بمعنى أنها مربحة بالنسبة لهم – من الاكتتاب العام التقليدي، نظرا للقواعد الواسعة حول مثل هذه الإدراجات.الاندماج مع سباكس يتيح لأي شركة طرح أسهمها للاكتتاب العام بسرعة. يمكن أن تسمح هذه الطريقة أحيانا للمؤسسين أو الرعاة ببيع مزيد من حيازاتهم بشكل أسرع من الاكتتاب العام الأولي، الذي قد يتضمن فترة يمنع خلالها بيع الأسهم. يمكن أن تكون صفقة سباكس جذابة بشكل خاص لشركة تكافح من أجل إظهار الأرباح. تركز إفصاحات سباكس بشكل أكبر على الإيرادات المستقبلية المفترضة، في حين تتطلب نشرات الاكتتاب العام الأولي بيانات مالية سابقة مدققة.أخيرا، التوافر النسبي للتمويل العام والخاص آخذ في التحول. في العقد الماضي، تدفقت أموال كثيرة على الشركات الخاصة لدرجة أنها أنتجت أعدادا ضخمة من الشركات المملوكة ملكية خاصة بمليارات الدولارات، التي كانت نادرة جدا لدرجة أنها كانت تعرف باسم "وحيدة القرن". الآن، يريد لاعبو الأسهم الخاصة ورأس المال المغامر الذين يقفون وراء تلك الأموال، جنبا إلى جنب مع التنفيذيين في الشركات، الاستفادة من الأسواق العامة أيضا.سيكون من اللطيف التفكير في أن هذا هو دلالة على شغف جديد للرأسمالية الديمقراطية ومستثمري التجزئة. أظن أن التفسير الأكثر ترجيحا هو أن خبراء المال والمؤسسين يشعرون بالتوتر من أن طفرة السوق الحالية ستتلاشى.هذا لا يعني أن سباكس ستنهار غدا. لكن إذا حدث ذلك في النهاية، فسيتأذى بعض المستثمرين - على الرغم من أنه لحسن الحظ قد تكون هناك آثار في النظام المالي أقل من آثار التزامات الدين المضمونة. يجب على أعضاء نادي Penn Spac قراءة كتب التاريخ حول هذا الموضوع، إضافة إلى كتيبات الهندسة المالية، وأن يتذكروا هذا: الأموال الذكية جيدة في تمرير المخاطر إلى المستثمرين العاديين عندما يريدون المغادرة. فكرة شركات سباكس ليست "جديدة" تماما.