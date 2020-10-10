405 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

أعلنت الصحة اليوم عن تسجيل 405 حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (22) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (455) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (324,737) حالة ولله الحمد.

وقالت الصحة أنه تم إجراء (46189) فحص مخبري جديد، وندعو إلى الإستفادة من خدمات عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" قالت الصحة أنه تم إجراء (46189) فحص مخبري جديد، داعيةً الجميع إلى الإستفادة من خدمات عيادات " تطمن" ومراكز " تأكد" المتواجدة في كافة مناطق المملكة. وجدّدت التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، ، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الإستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والإستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.