أمانة المدينة المنورة تنفذ مجسما جماليا في أحد أهم الميادين

نفذت أمانة المدينة المنورة مجسما جماليا في أحد أهم الميادين الواقعة في طريق المطار مع طريق الملك خالد بن عبدالعزيز، سعيا من أمانة المنطقة إلى تحسين الميادين وتنفيذ المجسمات الجمالية، تماشيا مع برنامج جودة الحياة ومستهدفاته، حيث يعد المجسم تحفة معمارية من ناحية الفكرة والتصميم والتنفيذ.وكشفت الأمانة عن مجسم "القبة" المزمع تنفيذه في ميدان المطار، الذي يتكون من 17 قوسا متداخلة، منها 12 داخل الدوار وخمسة خارج الدوار، بارتفاعات داخلية تبدأ من 1.6 متر حتى 20 مترا، فيما تعد الارتفاعات الداخلية ثابتة بمقدار ستة أمتار تقريبا، وتم تصميم الإنارة داخل المجسم بحيث يمكن تغيير برمجتها حسب الألوان المطلوبة، تماشيا مع المناسبات والمواسم والفعاليات في المدينة المنورة. مبينة أن البدء بتهيئة الموقع في ميدان المطار، وتجري أعمال توريد الأقواس وتركيبها، ومن ثم اعتماد عينات الإنارات للمجسم الجمالي.وأوضحت أمانة المدينة المنورة أن بناء مثل هذه المعالم الدائمة في المدينة المنورة يعطي بصمة إيجابية بسبب التصميم الإبداعي والفريد من نوعه في المنطقة، علاوة على الإضافات المميزة الأخرى التي ستسهم في إبراز الجانب الجمالي للمدينة، وإﺛﺮاء الحس الفني في الميادين العامة.