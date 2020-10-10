12 ناديا تطلب استعارة 11 نصراويا

تلقت إدارة نادي النصر خلال 72 ساعة مضت طلبات لاستعارة 11 لاعبا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث ينتظر أن تبت في العروض خلال اليومين المقبلين بعد اجتماعها مع اللاعبين، على أن يتم تسويق المجموعة المتبقية قبل انطلاق دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.وتلقى 11 لاعبا عروضا على النحو التالي: فهد الجميعة من القادسية، الفيصلي، وأبها، عبدالكريم المزيعل من الطائي، الساحل، الجبلين، والخليج، نايف الماس من ضمك والباطن، الحارس عبدالله العويشير من الوحدة، سامي النجعي من ضمك، علي يحيى من الباطن، منصور الشمري وخالد الغوينم من الجبلين، سعود زيدان من أبها، متعب الحماد من الثقبة، وخالد الشويع من الطائي.ورفض اللاعب عبدالعزيز الجبرين الموافقة على عروض الانتقال التي تلقاها، وفضل الإعارة لمدة عام والعودة من جديد لإكمال عامه الأخير أو الحصول على مخالصة نهائية. وعلمت "الاقتصادية" أن روي فيتوريا المدرب البرتغالي قدم قائمته النهائية للإدارة للاعبين الـ30 الذين ينوي الاعتماد عليهم في الموسم الجديد، ولمنح اللاعبين الجدد فرصة اللعب بشكل أكبر.من جهته، تعود التدريبات اليوم في مقر النادي بعد الإجازة التي منحها اللاعبين بعد المشاركة في دوري أبطال آسيا، في حين تأجلت مشاركة المغربي عبدالرزاق حمدالله في التدريبات، حيث تلقى إجازة لعدة أيام من قبل الجهازين الفني والطبي.