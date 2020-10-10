عبد الغني خارج الأهلي

أوضحت المصادر أن إدارة نادي الأهلي، لم تجدد عقد حسين عبدالغني قائد الفريق الكروي بناء على تقرير المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش حيث انتهى ارتباط اللاعب بنهاية مشاركته الفريق في دوري أبطال آسيا.وكان عبدالغني قد لعب للأهلي 13 موسما حقق خلالها ثماني بطولات، ثم انتقل إلى نيوشاتل زاماكس السويسري مدة موسم واحد، وعاد إلى النصر لمدة ثمانية مواسم حقق معه الدوري السعودي وكأس ولي العهد، ثم رحل إلى أوروبا مع فريق فيريا، قبل أن يعود للسعودية عبر نادي أحد ثم يعود للأهلي في كانون الثاني (يناير) 2019.على صعيد آخر، قد تضطر إدارة الأهلي إلى التخلص من اللاعب البوسني ألفيس ساريتش، بعد خضوعه لجراحة في الرباط الصليبي الشهر الماضي ستبعده عن الملاعب لمدة ستة أشهر، ما يعني عدم استفادتها من خدماته خلال الموسم الجديد.وأشارت مصادر إلى أن إدارة الأهلي تجري عملية بحث للتعاقد مع لاعب بديل عن ساريتش يحمل إمكاناته الفنية نفسها، وحال لم تجده ستضطر إلى القبول باستمرار اللاعب الذي تبقى من عقده أكثر من عامين، وقالت "نسبة بقاء ساريتش في الأهلي 50 في المائة، كون الإدارة تبحث عن بديل مناسب له، وإلا سيكون مستمرا بعد تعافيه من آثار العملية الجراحية".يذكر أن إدارة الأهلي تعاقدت أخيرا مع المغربي إدريس فتوحي، بجانب الروماني الكساندرو ميتريتا، والصربي ليوبومير فيجسا، بدلا عن الجزائري يوسف بلايلي، دجانيني تافاريس من الرأس الأخضر، والبرازيلي جوزيف سوزا، في ظل وجود الثلاثي السوري عمر السومة، الألماني ماركو مارين، وساريتش.ووصل فتوحي أمس إلى جدة للانخراط في التدريبات الجماعية، بعد التعاقد معه قادما من الحزم، لمدة موسم واحد، مع أفضلية التجديد لموسم آخر.وفنيا، ركز فلادان في الحصة التدريبية التي جرت أمس على الجانب اللياقي بشكل كبير عبر الأقماع والقفز على الحواجز.