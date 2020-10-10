عباس وحزام: القرار «الآسيوي» غامض

شددت إدارة نادي النصر على أنها لن تقف عند قرار لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي برفض احتجاجها على عدم أهلية مشاركة بعض لاعبي برسبوليس الإيراني السبت الماضي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وأنها ستصل لمحكمة التحكيم الرياضي "كاس" في حال تم رفض الاستئناف.وكانت اللجنة الآسيوية قد أصدرت أمس قرارا برد احتجاج النصر بخصوص مباراته ضد برسبوليس بحسب المادة 59 من تعليمات البطولة دون توضيح أسباب الرفض. وأكدت إدارة النصر في بيان استكمالها لحقوقها النظامية والعمل على استئناف القرار ثم التصعيد، موضحه "النادي استكمال جميع الإجراءات القانونية في الاحتجاج من خلال تسليم ورقة الاحتجاج خلال ساعتين بعد نهاية المباراة ودفع الرسوم وتقديم المذكرة في غضون 48 ساعة، الفترة الزمنية المحددة من قبل الآسيوي".وأضاف "الانضباط أرسلت منطوق القرار برفض الاحتجاج لأسباب موضوعية وليس كما يزعم البعض لأسباب شكلية، سيتم طلب الحيثيات ثم الاستئناف وفق ما تنص عليه الأنظمة".من جانبه، حث المحامي التونسي علي عباس المختص في القانون الرياضي إدارة النصر على سرعة حصولها على حيثيات القرار ثم الاستئناف، والتوجه لـ"كاس" في أقرب وقت، وقال "لنادي النصر عشرة أيام من تاريخ صدور القرار لطلب الحيثيات، يرسل الطلب الآن حتى يكسب الوقت قبل الدور النهائي في البطولة".وأضاف "المادة 59 تتحدث عن الاحتجاج بصفة عامة أي على الناحية الشكلية والموضوعية، القرار غامض ولم يبين هل الاحتجاج رفض شكلا أو موضوعا، إذا رفض شكلا مع الأسف الموضوع منته".وأضاف "يجب انتظار أسباب القرار لفهم الموضوع، مضمون القرار لم يحدد نوعية الرفض، الإشارة للمادة 59 عادية لأنها متعلقة بموضوع نظر اللجنة".كما أكد المحامي المصري نصر الدين حزام المحاضر في قانون الرياضة لدى مركز الدراسات الدولية التابع لـ"فيفا" أن من حق النصر الاستئناف على قرار الآسيوي، وقال "من حقه معرفة سبب الرفض والاستئناف عليه وحتى التصعيد، بيان الاتحاد الآسيوي غير واضح ومن الصعب التعليق عليه، لكني متأكد أن النصر قام بالإجراءات كافة وإلا لرفض الاحتجاج بعد 48 ساعة من تقديمه".