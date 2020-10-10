بوصلة الاتحاد على هنريكي

صرفت إدارة نادي الاتحاد النظر عن التعاقد مع البرازيلي إدينيلسون أندرادي لاعب فريق إنترناسيونال البرازيلي لرفض النادي تخفيض المبلغ.وكانت إدارة أنمار الحائلي قد قدمت عرضا ماليا للنادي البرازيلي بـ3.5 مليون دولار، إلا أنه قوبل بالرفض، فرفعته إلى 500 ألف دولار ليصل إلى أربعة ملايين دولار، إلا أنه لم يقبل أيضا، ما حدا بها إلى زيادة مليون دولار ليصل إلى خمسة ملايين دولار، ولا سيما أن المدرب البرازيلي فابيو كاريلي أوصى بالتعاقد معه. وحولت إدارة الاتحاد بوصلة التعاقد للبرازيلي برونو هنريكي لاعب نادي بالميراس (30 عاما)، وقد تتم الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة في حال اتفق الناديان.من جانب ثان، علمت "الاقتصادية" أن الثنائي الأرجنتيني لينارود جيل والعاجي ويلفريد بوني أصبحا خارج حسابات البرازيلي فابيو كاريلي في الموسم المقبل، حيث ستتم إعارة الأول الذي تبقى في عقده عام، ومخالصة الثاني الذي ينتهي عقده بعد ستة أشهر.