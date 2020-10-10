«النَوْبَة» بمعنى المَرَّة

كثيرا ما نسمعهم يقولون: سأقوم بالطبخ هذه النوبَة، بمعنى هذه المرَّة. ويشيع استعمال كلمة "نَوْبَة" على ألسنة الناس، وهي من فصيح كلامهم، لأن لها أصلا في العربية الصحيحة.و"نَوْبَة" اسم مَرّة على وزن "فَعلَة"، يقال: قمت بالعمل نوبَة بعد نَوْبَة - أي مَرّة بعد مَرَّة، يقال: نناوبوا العمل إذا قاموا به نَوْبَة بعد نَوْبَة، جاء في الصحاح: "نوب": "وهم يتناوبون النَّوبة فيما بينهم في الماء وغيره"، ونسمع قولهم، نَوْبَة قلبيّة، وهي ناشئة من التطور الدلالي، ومعناها حالة أو أزمة قلبيّة، وهي من قولهم: نَابَه أمر بمعنى أصابَه.