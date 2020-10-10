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«النَوْبَة» بمعنى المَرَّة

أ.د. عبدالله الدايل
كثيرا ما نسمعهم يقولون: سأقوم بالطبخ هذه النوبَة، بمعنى هذه المرَّة. ويشيع استعمال كلمة "نَوْبَة" على ألسنة الناس، وهي من فصيح كلامهم، لأن لها أصلا في العربية الصحيحة.
و"نَوْبَة" اسم مَرّة على وزن "فَعلَة"، يقال: قمت بالعمل نوبَة بعد نَوْبَة - أي مَرّة بعد مَرَّة، يقال: نناوبوا العمل إذا قاموا به نَوْبَة بعد نَوْبَة، جاء في الصحاح: "نوب": "وهم يتناوبون النَّوبة فيما بينهم في الماء وغيره"، ونسمع قولهم، نَوْبَة قلبيّة، وهي ناشئة من التطور الدلالي، ومعناها حالة أو أزمة قلبيّة، وهي من قولهم: نَابَه أمر بمعنى أصابَه.
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