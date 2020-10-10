صالات السينما الأمريكية تستنجد بسياسات الدعم لكن دون جدوى

في ظل إغلاق نيويورك ولوس أنجلوس، والقلق السائد لدى المتفرجين بسبب جائحة كوفيد - 19. باتت صالات السينما الأمريكية، التي تشكل منفذا لعرض أضخم إنتاجات هوليوود، تستغيث بالاستوديوهات وسياسات الدعم المحلية، لكن دون جدوى حتى اللحظة.وفي مؤشر إلى صعوبة الأوضاع في القطاع، أغلقت سلسلة صالات "ريجال"، ثاني كبرى شبكات القاعات السينمائية في البلاد، أبوابها أمس الأول مؤقتا بعد محاولة أولى غير ناجحة لإعادة فتحها نهاية آب (أغسطس).وعزت مجموعة "سيني وورلد"، الشركة الأم المالكة لهذه القاعات، هذا القرار إلى الإغلاق المتواصل لسوق نيويورك، الذي شكل عاملا رئيسا في هذا الإطار. ويوضح جوزف ماشر الرجل الثاني في سلسلة "بو تاي سينماز"، أن "الاستوديوهات تحتاج إلى نيويورك لتحقيق ما يكفي من الأرباح من أي فيلم". وقال أندرو كوومو، حاكم ولاية نيويورك الديمقراطي في منتصف أيلول (سبتمبر) "لسنا في مرحلة يمكننا فيها استعادة حياتنا الطبيعية"، وذلك في تبريره لرفض إعادة فتح صالات السينما مع السماح بعودة قاعات المطاعم الداخلية إلى العمل.ويقول أندرو إلجارت صاحب ثلاث قاعات سينمائية في نيويورك، بحسب "الفرنسية"، "بالنسبة إلي، جلوس شخص ساعتين مع كمامة على الوجه في قاعة سينما، أكثر أمانا من الجلوس في مطعم وتمضية ساعة في التكلم والضحك دون كمامة".وحتى اليوم، لم توثق أي حالة انتقال للعدوى في قاعات السينما في الولايات المتحدة، أكبر سوق في العالم للصالات.وفيما اعتمدت نحو 400 شركة مشغلة للصالات، تدير أكثر من 33 ألف شاشة في الولايات المتحدة "من أصل نحو 40 ألفا"، تدابير صحية صارمة سميت "سينما سايف"، بما يشمل التباعد وزيادة التهوية وفرض وضع الكمامات، فإن قرار إعادة فتح القاعات لم يصدر بالإجماع.ويقول مدير قاعة "متروجراف" السينمائية في مانهاتن، "معدلات الإصابة تسجل ارتفاعا، وبالتالي فإن فكرة إعادة الفتح الآن، فيما لا تزال تساؤلات كثيرة بلا حل، تبدو لي أمرا غير مسؤول". كذلك يسود انقسام بين المتفرجين حيال هذه المسألة.وتقول جوليا وهي ممثلة (23 عاما)، "الأمر محزن، لكني لا أشعر بالراحة إزاء فكرة الذهاب إلى السينما قبل تطوير لقاح ضد كوفيد - 19". وتضيف، "ثمة كثير لمشاهدته بتقنية البث التدفقي، يمكنني الانتظار".أما ميشال من بروكلين فقد اصطحبت ابنها معها لمشاهدة فيلم "تينيت" في ولاية نيو جيرزي المجاورة، التي سمحت بإعادة فتح قاعات السينما.وتقول بعد العرض، الذي حضرته حفنة من المتفرجين، "يبدو المكان نظيفا جدا كما أنهم اتخذوا كل الإجراءات اللازمة".لا تزال لوس أنجلوس، أكبر سوق للسينما في الولايات المتحدة، مغلقة، لكن السلطات لا تستبعد إعادة الفتح إذا ما تحسنت المؤشرات الصحية العامة بصورة ملحوظة.