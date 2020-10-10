قوة الاقتصاد السعودي تظهر في الأزمات .. أداء بين الأفضل عالميا تبرهنه الأرقام والمؤشرات

إذا كانت "الأزمات تظهر معادن الرجال"، فهي أيضا تظهر متانة الاقتصادات، وبعد مرور ذروة أزمتي "كورونا" و"هبوط أسعار النفط" تقريبا، يمكن القول إن الاقتصاد السعودي أظهر معدنا يتسم بالقوة والمتانة بفضل إجراءات حكومية استباقية عملت كحائط صد ضد الصدمتين وخففت من آثارهما.

وكان لحزم التحفيز الحكومية، التي تعد بين الأعلى في العالم كنسبة من الناتج المحلي من جهة، إضافة إلى رؤية استبقت الجائحة من جهة أخرى، الدور الرئيس في تخفيف آثار الصدمة، ودفع الاقتصاد السعودي، ليكون بين الأفضل أداء عالميا في عديد من المؤشرات الاقتصادية على الرغم من الرياح العاتية، التي اجتاحت العالم بالتزامن مع كورونا.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، كان من أبرز تلك المؤشرات، انكماش الاقتصاد السعودية 7 في المائة في الربع الثاني، لكنه ثاني أفضل أداء، مقارنة بأكبر عشرة اقتصادات في العالم، مع توقعات بتحسن الأداء في النصف الثاني مع فتح الاقتصاد والأنشطة.

واستند التقرير إلى مصادر عدة بينها وزارة المالية السعودية، الهيئة العامة للإحصاء، مؤسسة النقد العربي السعودي، وثيقة رؤية 2030، معهد الثروات السيادية العالمي، وثيقة برنامج صندوق الاستثمارات العامة، جهات الإحصاء في دول مجموعة العشرين، صندوق النقد الدولي، ووكالات التصنيف الائتماني.

وبشأن البطالة، حافظت السعودية على وجودها في المنطقة الوسط من حيث معدلات البطالة (سعوديين وأجانب) في مجموعة العشرين بـ9 في المائة بنهاية الربع الثاني.

أما بطالة السعوديين فارتفعت إلى 15.4 في المائة، لكنها تبقى "معقولة" في ظل الصدمات الحالية ومتوقع تحسنها في النصف الثاني مع عودة الأنشطة.

وكانت بطالة السعوديين قد شهدت تحسنا كبيرا قبل كورونا نتيجة برامج حكومية وصلت ببطالة السعوديين بنهاية الربع الأول لأدنى مستوى في أربعة أعوام عند 11.8 في المائة.

وفي مؤشر آخر، ارتفعت الاستثمارات الأجنبية الداخلة للسعودية 9.9 في المائة لتبلغ 1.885 تريليون ريال "502.7 مليار دولار" بنهاية الربع الثاني.

كما رفع صندوق الاستثمارات العامة ترتيبه إلى الثامن بين الصناديق السيادية وهو أفضل ترتيب على الإطلاق مع ارتفاع أصوله إلى 390 مليار دولار، فيما تبخرت مليارات الدولارات من المنافسين.

وعلى الرغم من تضرر صادرات النفط بسبب الأسعار والكميات المبيعة، إلا أن المملكة حققت فائضا في ميزانها التجاري بـ73.7 مليار ريال خلال النصف الأول.

وما يؤكد قوة الاقتصاد ومتانته، حافظت السعودية على تصنيف ائتماني قوي آخره من "ستاندرد آند بورز" عند A-/A-2، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وفيما يخص الاحتياطيات الأجنبية التي يتم الاعتماد عليها وقت الأزمات، حافظت السعودية على وجودها بين الخمس الكبار ضمن مجموعة العشرين باحتياطيات تبلغ 453.4 مليار دولار على الرغم من تحويل 40 مليار دولار لصندوق الاستثمارات العامة لاقتناص الفرص في الأسواق.



نمو الاقتصاد

وتفوق أداء الاقتصاد السعودي، مقارنة بأكبر عشرة اقتصادات في العالم خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهي ذروة تأثير جائحة كورونا في الاقتصادات العالمية.

وعلى الرغم من انكماش الاقتصاد السعودي 7 في المائة خلال الربع الثاني، إلا أنه جاء أفضل من حيث الأداء الاقتصادي في تسع دول من بين أكبر عشرة اقتصادات في العالم، فيما لم يتفوق عليه سوى الاقتصاد الصيني فقط بنمو 3.2 في المائة.

لكن ذروة تأثر الاقتصاد الصيني بالفيروس كانت في الربع الأول، الذي انكمش خلاله 6.8 في المائة، وعليه يكون الاقتصاد السعودي ثاني أفضل أداء، مقارنة بالعشرة الكبار عالميا خلال ذروة الجائحة.

وانكمشت جميع الاقتصادات، التي يشملها التقرير خلال ذروة كورونا، وجاءت على الترتيب، كما يلي: الصين 6.8 في المائة، السعودية 7 في المائة، ألمانيا 9.7 في المائة، والبرازيل 11.4 في المائة.

وخلفها جاءت إيطاليا بانكماش اقتصادي 12.8 في المائة، فرنسا 13.8 في المائة، المملكة المتحدة 20.4 في المائة، الهند 25.2 في المائة، اليابان 28.1 في المائة، والولايات المتحدة الأكثر انكماشا 31.4 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى الاقتصاد السعودي، انعكست أزمة جائحة في النصف الأول من العام الحالي، ومع تأثير أعلى خلال الربع الثاني من العام نتيجة إجراءات غلق الأنشطة ضمن الإجراءات الاحترازية في مواجهة الوباء، إضافة إلى الانخفاض في مبيعات وأسعار النفط العالمية.

وأدت جائحة كورونا إلى حظر التجول الجزئي والكلي وإغلاق الطيران المحلي والدولي منذ نهاية آذار (مارس)، ما أثر وبشكل كبير في نتائج الأداء الاقتصادي للربع الثاني من العام.

وبالنظر إلى أداء الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال النصف الأول من 2020، فقد سجل تراجعا بنحو 4 في المائة نتيجة الانخفاض في الناتج النفطي الحقيقي بمعدل 4.9 في المائة، بسبب الاستمرار في خفض إنتاج النفط حتى نهاية النصف الأول التزاما باتفاقية "أوبك+".

في حين انكمش الناتج غير النفطي الحقيقي 3.3 في المائة خلال النصف الأول من العام، الذي أظهر تراجعا حادا للقطاع الخاص 4.3 في المائة نتيجة تراجع مجمل الأنشطة الاقتصادية غير النفطية.

ومع حزم التحفيز الحكومية وعودة الأنشطة الاقتصادية في الربع الثالث، تتوقع وزارة المالية أداء اقتصاديا أفضل خلال النصف الثاني من العام الجاري، دون إغفال المخاطر المحيطة.



حزم تحفيز مبكرة

وعملت الحكومة السعودية على الحد من هذا التأثير من خلال تنفيذ عديد من المبادرات التحفيزية منذ بداية الأزمة، شملت إعفاءات وتأجيل سداد الرسوم والضرائب لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص، وذلك لتمكينه من الاستمرار والقدرة على إدارة أنشطته الاقتصادية، إضافة إلى ما قامت به مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" من مبادرات لدعم القطاع المالي وضخ السيولة في الاقتصاد.



تحسن النمو

وفي ضوء ذلك، شهدت المؤشرات الاقتصادية الشهرية خلال الربع الثالث من العام الحالي تحسنا ملموسا منذ إعادة الحركة وفتح الأنشطة الاقتصادية تدريجيا في يونيو الماضي، وانعكست على مؤشرات الاستهلاك والطلب المحلي، وبعض مؤشرات الإنتاج، وعاد عديد من القطاعات إلى أنشطته بمستويات أعلى، تدعمها الإجراءات، التي اتخذتها الحكومة لمساندة الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك تمديد بعض الإجراءات التحفيزية لمدة شهر إضافي خلال يوليو الماضي.

كما كان للحرص على عدم التسرع في فتح الأنشطة، حدوث انحسار مستمر في انتشار الوباء، ما ساعد على العودة التدريجية المستمرة للأنشطة الاقتصادية دون اضطرار إلى العودة إلى الإجراءات الاحترازية، وغلق النشاط مرة أخرى، كما حدث في بعض الدول الأخرى.

وأسهمت هذه العوامل مجتمعة في توقع أداء اقتصادي أفضل خلال النصف الثاني من العام، يقلل من حدة التراجع في النمو الاقتصادي المتوقع لإجمالي العام، وذلك دون إغفال استمرار المخاطر المرتبطة بالجائحة وتأثيراتها العالمية والمحلية حتى نهاية العام، وإمكانية امتداد تأثيرها لبعض الفترات في العام المقبل.

وعليه، فمن المتوقع أن يحقق الاقتصاد السعودي انكماشا 3.8 في المائة خلال العام الجاري كاملا وهو أقل كثيرا من المسجل في الربع الثاني البالغ 7 في المائة.



البطالة

وارتفع معدل البطالة في السعودية (سعوديين وأجانب) بنهاية الربع الثاني إلى 9 في المائة مقابل 5.7 في المائة بنهاية الربع الأول بسبب أزمة كورونا، التي ضربت العالم أجمع، ما أثر في السعودية وكل دول العالم.

إلا أن السعودية حافظت على موقعها في منطقة وسط بين دول مجموعة العشرين من حيث معدل البطالة، لتكون التاسع كأكبر معدل بطالة أو الـ12 كأقل معدل بطالة بنهاية النصف الأول، فيما عدا إندونيسيا بنهاية الربع الأول كأحدث بيانات متاحة.

وجاء الترتيب كما يلي: جنوب إفريقيا 23.3 في المائة، تركيا 13.4 في المائة، البرازيل 13.3 في المائة، الأرجنتين 13.1 في المائة، كندا 12.3 في المائة، الولايات المتحدة 11.1 في المائة، الهند 10.2 في المائة، إيطاليا 9.4 في المائة، والسعودية 9 في المائة.

يليها فرنسا 7.8 في المائة، أستراليا 7.4 في المائة، روسيا 6.2 في المائة، الصين 5.7 في المائة، المكسيك 5.5 في المائة، إندونيسيا 5 في المائة (ربع أول)، ألمانيا 4.3 في المائة، المملكة المتحدة 3.9 في المائة، سويسرا وكوريا الجنوبية 3.2 في المائة، ثم اليابان 2.8 في المائة.

أما معدل البطالة بين السعوديين فارتفع من 11.8 في المائة بنهاية الربع الأول إلى 15.4 في المائة بنهاية الربع الثاني، لكنها تبقى معقولة في ظل الصدمات الحالية ومتوقع تحسنها في النصف الثاني مع عودة الأنشطة وانتعاش حركة السياحة والترفيه في البلاد.

وخففت البرامج الحكومية التحفيزية للقطاع الخاص بالتزامن مع كورونا من أثر الجائحة في بطالة السعوديين، خاصة مع الأمر الملكي القاضي بدعم العاملين المواطنين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا المستجد عبر نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند" وتمديدها عدة مرات.

وكانت بطالة السعوديين قد شهدت تحسنا كبيرا قبل كورونا نتيجة برامج حكومية وصلت ببطالة السعوديين بنهاية الربع الأول لأدنى مستوى في أربعة أعوام عند 11.8 في المائة.

وسجل معدل البطالة بين السعوديات العاملات في القطاعين الحكومي والخاص معا، أدنى مستوياته منذ 2008، ليبلغ 28.2 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

وقفز عدد المشتغلات السعوديات في القطاع الخاص (التأمينات الاجتماعية) 16.4 في المائة منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 في 2016، ليبلغ عددهن 634.6 ألف مشتغلة لأول مرة، مقابل 545.2 ألف مشتغلة في نهاية 2016.

جاء ذلك مدعوما بسياسات حكومية عديدة ضمن "رؤية السعودية 2030" وبرنامج التحول الوطني، بينها السماح للنساء بقيادة المركبات، وتحمل الدولة 80 في المائة من تكلفة انتقالهن للعمل في القطاع الخاص، إضافة إلى تأنيث عديد من الأنشطة الاقتصادية (قصر العمل فيها على الإناث) لتوسيع المشاركة الاقتصادية للمرأة السعودية في الاقتصاد المحلي ورفع مشاركتها من إجمالي القوى العاملة السعودية من 22 في المائة إلى 28 في المائة.

وبجانب التقدم المحرز في القطاع الخاص، سجل عدد المشتغلات السعوديات في القطاع الحكومي (الخدمة المدنية) مستوى قياسيا أيضا عند 502.2 ألف سعودية بنهاية الربع الأول من 2020.

وبلغ إجمالي المشتغلات السعوديات في القطاعين الحكومي والخاص بنهاية الربع الأول نحو 1.14 مليون سعودية، 56 في المائة يعملن في القطاع الخاص، و44 في المائة في القطاع الحكومي.

ومنذ إطلاق الرؤية، ارتفع عدد السعوديات المشتغلات في القطاعين الحكومي والخاص معا بنهاية الربع الأول 2020، نحو 11.5 في المائة (توفير 117.6 ألف وظيفة جديدة)، ليبلغ 1.14 مليون سعودية، مقابل 1.02 مليون سعودية بنهاية 2016.

جاء ذلك نتيجة ارتفاع عددهن في القطاع الخاص، 16.4 في المائة (توفير 89.5 ألف وظيفة جديدة)، ليبلغ 634.7 ألف سعودية، مقابل 545.2 ألف سعودية بنهاية 2016.

كما ارتفع عددهن في القطاع الحكومي، 5.9 في المائة (توفير 28.1 ألف وظيفة جديدة)، ليبلغ 502.2 ألف سعودية، مقابل 474.1 ألف سعودية بنهاية 2016.

واستمر معدل البطالة بين السعوديات في الانخفاض من إطلاق الرؤية، ليهبط من 34.5 في المائة بنهاية 2016، إلى 28.2 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، منخفضا بنحو 6.3 نقطة مئوية.



صندوق الاستثمارات

وفي الوقت، الذي تبخرت فيه مليارات الدولارات من أصول أكبر صناديق الثروة السيادية حول العالم بسبب جائحة كورونا، قفزت أصول صندوق الاستثمارات العامة 8 في المائة بما يعادل 30 مليار دولار لتبلغ 390 مليار دولار (1.46 تريليون ريال) حاليا، فيما كانت أصوله 360 مليار دولار (1.35 تريليون ريال) في آب (أغسطس) الماضي.

ويقترب الصندوق من تحقيق المستهدف في برنامجه، وهو أحد برامج "رؤية 2030"، الذي يستهدف ارتفاع أصوله إلى 400 مليار دولار (1.5 تريليون ريال) بنهاية 2020، على الرغم من التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

والصندوق كان قد اقتنص فرصا استثمارية في الأسهم الأمريكية عند قيعانها المسجلة في آذار (مارس)، بينما تخارج من بعضها مع ارتفاعها بنسب كبيرة، مستفيدا من تحويل 150 مليار ريال (نحو 40 مليار دولار) من الاحتياطيات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" إليه بشكل استثنائي خلال آذار (مارس) ونيسان (أبريل) من هذا العام.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعادة هيكلة الصندوق ورئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مجلس إدارته في 2016.



الاستثمارات الأجنبية

وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى داخل السعودية 9.9 في المائة "170.1 مليار ريال" على أساس سنوي، لتبلغ 1.885 تريليون ريال "502.7 مليار دولار" بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 1.715 تريليون ريال "457.3 مليار دولار" بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي.

يعكس هذا النمو بالتزامن مع تفشي جائحة كورونا عالميا، ثقة كبيرة بالاقتصاد السعودي ونموه المستقبلي.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت الاستثمارات الأجنبية داخل السعودية 5.1 في المائة، حيث كانت 1.794 تريليون ريال "478.5 مليار دولار" بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بزيادة 90.6 مليار ريال.



التجارة الخارجية

وبلغت التجارة الخارجية السلعية للسعودية خلال أول ستة أشهر من العام الجاري، نحو 556.2 مليار ريال، مقابل 783.4 مليار ريال في الفترة ذاتها من 2019، مسجلة تراجعا 29 في المائة بما يعادل نحو 227.2 مليار ريال.

وجاء التراجع في التجارة الخارجية السعودية مقتفية أثر نظيراتها عالميا، حيث تضررت التجارة العالمية بشكل كبير نتيجة لتفشي فيروس كورونا، الذي أدى إلى إغلاق الحدود لدى معظم دول العالم.

وعلى الرغم من تضرر الصادرات النفطية بالأسعار والكميات المبيعة، إلا أن الميزان التجاري للتجارة الخارجية السلعية للسعودية قد سجل خلال الفترة، فائضا بقيمة 73.7 مليار ريال على الرغم من تداعيات الجائحة، منخفضا 66.8 في المائة أو 148.5 مليار ريال، مقارنة بالفائض المسجل في الفترة ذاتها من 2019 البالغ نحو 222.2 مليار ريال، نتيجة تراجع الصادرات بمعدل أعلى من تراجع الواردات.



التصنيف الائتماني

وعلى الرغم من آثار الجائحة، التي ضربت العالم، ثبتت وكالات التصنيف الائتماني للسعودية عند معدلات جدارة مرتفعة، كان آخرها تثبيت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني للمملكة عند A-/A-2، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة في تقريرها، إن وضع صافي الأصول السعودية قوي نسبيا، سواء على صعيد الموازنة أو على صعيد الأرصدة الخارجية، وهو ما يدعم تصنيفها الائتماني.

وتتوقع الوكالة أن تحقق المملكة نموا في الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط 2.4 في المائة خلال الفترة من 2021 إلى 2023.



الاحتياطيات الأجنبية

وحافظت السعودية على وجودها بين الخمس الكبار ضمن مجموعة العشرين من حيث الاحتياطيات الأجنبية بـ453.4 مليار دولار، تضعها في المركز الخامس بعد كل من الصين 3.14 تريليون دولار، واليابان 1.39 تريليون دولار، وروسيا 594.4 مليار دولار، والهند 542 مليار دولار، وفق أحدث بيانات.

جاء ذلك على الرغم من صدمتي كورونا والنفط، وعلى الرغم من تحويل 150 مليار ريال (نحو 40 مليار دولار) لصندوق الاستثمارات العامة بشكل استثنائي خلال آذار (مارس) ونيسان (أبريل) من هذا العام.

وبلغت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية آب (أغسطس) الماضي نحو 1.7 تريليون ريال مقابل 1.68 تريليون ريال بنهاية يوليو السابق له، مرتفعة 1.2 في المائة بما يعادل 20.4 مليار ريال.

وتعد قيمة الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية الشهر الماضي هي الأعلى منذ تفشي فيروس كورونا، البالغة 1.775 تريليون ريال في مارس الماضي.

وجاء ارتفاع الأصول الاحتياطية مدعوما بارتفاع جميع البنود، بما يعكس قوة الاقتصاد السعودي ومرونته وسرعة تعامله مع الأزمة.



وحدة التقارير الاقتصادية