15 مليون وظيفة معرضة للشطب في آسيا والمحيط الهادئ .. أغلبها للشباب

وفرت الاقتصادات سريعة النمو في آسيا على مدى عقود الفرصة لملايين الشباب لكي يعيشوا حياة أفضل من حياة آبائهم، لكن هذا المسار الصاعد الآن يواجه الخطر مع ارتفاع معدل البطالة بين الشباب في المنطقة التي تضم أكبر كتلة سكانية تراوح أعمارها بين 15 و24 عاما في العالم.

ووفقا لـ"الألمانية"، يفقد هؤلاء الشباب الذين بدأوا بالكاد حياتهم العملية وظائفهم حاليا بوتيرة أسرع مما يحدث مع الأجيال الأكبر سنا، لأن نحو نصف هؤلاء الشباب يتركز في أربعة قطاعات اقتصادية كانت الأشد تضررا من الجائحة، بما في ذلك قطاعات تجارة التجزئة وتجارة الجملة والتصنيع والخدمات، ويمكن شطب نحو 15 مليون وظيفة للشباب والمراهقين في 13 دولة خلال العام الحالي.

ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن تقرير لبنك التنمية الآسيوي ومنظمة العمل الدولية القول "إن النساء الشابات وهؤلاء الذين يعملون في أدنى السلم الوظيفي من بين الأشد تضررا من أزمة البطالة الحالية"، حيث حذر التقرير من سقوط "جيل الإغلاق" في بحر النسيان.

ومن بين هؤلاء الضحايا بافيسا كيتوبانيا (26 عاما)، من العاصمة التايلاندية بانكوك، حيث حصلت على رخصة العمل كطيار وكانت تخطط للسير على خطى والدها في قيادة الطائرات المدنية، لكن عندما تفجرت جائحة فيروس كورونا تبددت خططها مع انهيار صناعة الطيران في العالم. وتقول بافيسا "عندما حصلت على رخصة لكي أصبح طيارة تجارية، اعتقدت أن هذه ستكون وظيفتي طوال عمري مع دخل جيد".

وأضافت "بدلا من العمل في قيادة الطائرات، اضطررت، إلى العمل في مجال هوايتي وهي تزيين الرموش لكسب بعض المال إلى حين تعافي الاقتصاد، دخلي يمثل جزءا ضئيلا مقارنة بوظيفة الطيار، لكنه أفضل من لا شيء".

وتقول "بلومبيرج"، "إنه في حين تعد بطالة الشباب أزمة عالمية، فإن آسيا انحازت بشدة خلال العقود الأخيرة إلى الشباب وطورت طبقة متوسطة من أجل تحفيز الطلب الاستهلاكي المحلي، وهي الآلية التي تواجه الخطر الآن".

وشكلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ نحو ثلثي معدل نمو الاقتصاد العالمي في 2019 في حين من المتوقع أن تسجل الاقتصادات الصاعدة في هذه المنطقة أول انكماش لها منذ ستينيات القرن الـ20.

هذه النظرة المستقبلية تثير التشاؤم بالنسبة إلى الفتاة نفيشا علي (17 عاما)، التي تعيش في نيودلهي، فقد أمضت الشهور الستة الماضية في البحث عن عمل منتظم، وعندما تفشت جائحة كورونا فقدت عملها في مصنع ملابس صغير، وكانت قد تركت المدرسة لمساعدة أسرتها بعد حادث سير أصاب والدها بالشلل منذ ثلاثة أعوام.

وتكسب نافيشا في الشهر نحو 5500 روبية "75 دولارا" من عملها، وتنفقها على مساعدة والديها وأربعة إخوة صغار، والآن خرجت اختاها الأصغر (16 و14 عاما) من المدارس وبدأتا البحث عن عمل.

تقول نافيشا "إنهما تتعلمان الخياطة، كما أحاول تدريبهما على العمل في المصنع الذي اعتدت العمل فيه". وبحسب تقرير البنك الدولي فإن صدمة كورونا توجد طبقة من "الفقراء الجدد" في مختلف شرق آسيا والمحيط الهادئ مع توقع دخول 38 مليون نسمة دائرة الفقر في المنطقة.

وتحذر ويي جون جيان يونج المديرة المؤسسة لمركز أبحاث الأسرة والسكان في جامعة سنغافورة الوطنية من أن هذه الأزمة ستؤدي إلى توتر العلاقات بين الشباب والأجيال الأكبر سنا، وتهدد الصحة النفسية للشباب، لتصبح أسوأ من أي أزمة فقدان وظائف سابقة.

وأضافت ويي جون جيان يونج "هذه المرة تأثير الأزمة سيكون أسوأ بسبب تعدد الضغوط التي تتزامن معها، وهذه المرة ستستمر لفترة أطول وبالتالي سيكون التأثير أشد حدة". هذا التأثير الذي حذرت منه يونج أصاب عائلة جيه.إم ديماوناهان (22 عاما)، في العاصمة الفلبينية مانيلا، حيث اعتمد على مرتب التقاعد لوالده أثناء فترة بحثه عن عمل بعد حصوله على شهادة جامعية في علم الاجتماع، وبدلا من العمل في مجال التسويق كما كان يتوقع، انتهى به المطاف موظفا في مركز اتصالات.

ويقول ديماوناهان "إن بعض الشركات يقول إنه علق عمليات التوظيف لديه بسبب الجائحة، وأنا تحت ضغط قوي نظرا لأنه لا أحد لديه دخل في الأسرة، ولا يمكن أن نعتمد فقط على مرتب تقاعد والدي".

وأكدت "بلومبيرج" أن كسر تلك الدائرة الشريرة التي يدور فيها ديماوناهان وعشرات الملايين من الشباب في دول آسيا والمحيط الهادئ لن يكون ممكنا بدون دعم حكومي أو تعاف سريع للاقتصاد، مع السيطرة على الفيروس وعودة النشاط إلى سوق العمل في نهاية المطاف.

ومع ذلك يظل هناك بصيص أمل أمام هؤلاء الشباب في قطاعات مثل قطاع التكنولوجيا، الذي ما زال يبحث عن الشباب المؤهل، فحتى الآن يواجه هذا القطاع أزمة في الحصول على الأعداد الكافية من العمالة الماهرة المدربة.

وتقول ويني تانج من شركة إسري تشاينا في هونج كونج التابعة لإحدى شركات البرمجيات الأمريكية، "إن أكثر من 30 في المائة من موظفي شركتها أقل من 30 عاما". وتضيف تانج التي تعمل أستاذا مساعدا في جامعة هونج كونج أن "صناعة تكنولوجيا المعلومات تزدهر"، لكنها تعترف بأن علاج مشكلة البطالة بين الشباب سيستغرق أعواما.

وأفادت بأن العمال الشباب، بمن فيهم الحاصلون على درجات جامعية قد يحصلون على أجور أقل خلال الأعوام العشرة المقبلة، أو ربما لمدة أطول من ذلك".