"يورونكست" تستحوذ على بورصة ميلانو بـ 5 مليارات دولار .. عمود فقري لاتحاد أسواق المال في أوروبا

توصلت مجموعة "يورونكست" الأوروبية، المشغلة للبورصات، إلى اتفاق مع بورصة لندن لشراء بورصة ميلانو للأوراق المالية "إيطاليانا" منها مقابل 4.33 مليار يورو "5.09 مليار دولار"، وفق ما أعلنت المجموعتان أمس في بيانين منفصلين.

وفي نهاية تموز (يوليو)، أفادت بورصة لندن، إحدى الشركات ذات الثقل الكبير في السوق الأوروبية، أنها تدرس بيع بورصة ميلانو من أجل الحصول على الضوء الأخضر من بروكسل للاستحواذ على مجموعة البيانات المالية الأمريكية "ريفينيتف" مقابل 27 مليار دولار، بحسب "الفرنسية".

وكجزء من هذه الصفقة، ستحصل "يورونكست" أيضا على المنصة الإيطالية "إم تي إس"، وهي السوق الإلكترونية الأساسية لقروض الدول في منطقة اليورو، ما يسمح لها بدخول المفاوضات حول الديون السيادية.

وقال ستيفان بوجنا رئيس "يورونكست"، في بيان، "الاستحواذ على بورصة إيطاليانا يمثل خطوة حاسمة في خطة يورونكست الاستراتيجية" لعام 2022، عادا أنه يتيح "إنشاء العمود الفقري لاتحاد أسواق رأس المال في أوروبا".

وأعلنت الشركة، التي تدير بورصات باريس، وبروكسل، وأمستردام، ولشبونة، ودبلن، وأوسلو، العام الماضي، أنها مفتوحة على عمليات الاستحواذ.

وفي منتصف أيلول (سبتمبر)، منحت بورصة لندن موافقتها لمجموعة "يورونكست" لبدء مفاوضات حصرية، فيما رفضت عروض المشغلين "سيكس جروب" السويسري و"دويتشه بورصه" الألماني.

وفي وقت تركز المجموعة الأوروبية على أسواق الأسهم، تعتزم بورصة لندن من جهتها الابتعاد عن هذا القطاع لتوطيد موقعها في سوق البيانات المالية بفضل مشروع الدمج مع "ريفينيتف" الذي أعلن خلال صيف 2019.

و"ريفينيتف"، التي تتخذ في نيويورك مقرا، هي إحدى الشركات الرائدة عالميا في توفير البيانات للمتخصصين في شؤون السوق، وتضم بين زبائنها أكثر من 40 ألف شركة في 190 دولة.

ومع ذلك، يمكن أن تنهار الصفقة إذا لم يتم إبرامها بحلول 31 أيار (مايو) 2021.

وبحسب "رويترز"، قالت شركتا يورونكست وبورصة لندن للأوراق المالية، إن "يورونكست" ستشتري بورصة إيطاليانا من بورصة لندن مقابل 4.33 مليار يورو نقدا، في توسع كبير لشبكة منصات التداول الأوروبية التابعة للشركة الفرنسية المشغلة للبورصات.

ودخلت بورصة لندن في محادثات حصرية مع "يورونكست" الشهر الماضي، بعد أن تخلصت الشركة المالكة لبورصة باريس من منافسة "دويتشه بورصة" ومنافستها السويسرية "إس. آي. إكس".

وتبيع بورصة لندن بورصة إيطاليانا في إطار تدابير تنظيمية لإتمام شراء "رفينيتيف" المزودة للبيانات مقابل 27 مليار دولار. و"رفينيتيف" مملوكة 45 في المائة لـ"تومسون رويترز"، الشركة الأم لوكالة رويترز.

والبيع مشروط بإعلان المفوضية الأوروبية رسميا أنها ستوافق فقط على صفقة "رفينيتيف" إذا جرى بيع كامل بورصة إيطاليانا أو جزء منها.

وقال ديفيد شويمر الرئيس التنفيذي لبورصة لندن، "نعتقد أن بيع مجموعة بورصة إيطاليانا سيسهم بدرجة كبيرة في معالجة مخاوف المنافسة لدى الاتحاد الأوروبي".

وستمول "يورونكست"، التي تبلغ قيمتها السوقية نحو سبعة مليارات يورو، الصفقة عبر الدين وزيادة رأس المال، وكذلك السيولة المتوافرة.