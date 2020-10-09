التفاؤل بشأن التحفيز المالي ينعش "وول ستريت" .. وتوقعات إيجابية للأرباح تصعد بالأسهم الأوروبية

ارتفعت المؤشرات الرئيسة لـ"وول ستريت" عند الفتح أمس، بفضل آمال بمزيد من المساعدات المالية.

وبحسب "رويترز"، صعد مؤشر داو جونز الصناعي 108.10 نقطة أو ما يعادل 0.38 في المائة إلى 28533.61 نقطة.

وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 12.84 نقطة أو ما يعادل 0.37 في المائة إلى 3459.67 نقطة، بينما زاد مؤشر ناسداك المجمع 66.62 نقطة أو ما يعادل 0.58 في المائة إلى 11487.60 نقطة.

وفي أوروبا، ربحت أسواق الأسهم أمس، بفضل توقعات إيجابية للأرباح من "باندورا وزالاندو" للبيع بالتجزئة، وكذلك من "نوفو نورديسك" لصناعة الأدوية، بينما يبقي المستثمرون أنظارهم على مؤشرات إطلاق تحفيز جديد في الولايات المتحدة.

وقفزت أسهم باندورا الدنماركية لصناعة الحلي 10.6 في المائة، وارتفع سهم زالاندو الألمانية لبيع الأزياء عبر الإنترنت 3.7 في المائة، بعد أن رفعت الشركتان توقعاتهما لعام 2020 على خلفية أداء قوي في الربع الثالث.

وربح سهم شركة صناعة الأدوية الدنماركية نوفو نورديسك 3.2 في المائة، بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للمبيعات والتشغيل في 2020.

وصعد مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.4 في المائة بحلول الساعة 07:13 بتوقيت جرينتش، وقاد الارتفاع أسهم شركات التعدين والنفط مع صعود أسعار السلع الأولية. ويتجه المؤشر صوب تسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في مقابلة مع "فوكس نيوز"، إن المحادثات مع الكونجرس بشأن مساعدات للتخفيف من تداعيات كوفيد - 19، استؤنفت، وإن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق. لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل بشأن الاتفاق المحتمل.

وآسيويا، حققت الأسهم اليابانية أكبر مكسب أسبوعي في شهرين أمس، بفضل الآمال في مزيد من التحفيز في الولايات المتحدة، على الرغم من أن بعض المستثمرين يشكون في احتمالات التوصل إلى اتفاق في هذا الصدد قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأغلق مؤشر نيكاي منخفضا 0.12 في المائة إلى 23619.69 نقطة أمس. وفي الأسبوع، تقدم المؤشر 2.6 في المائة، محققا أكبر مكسب منذ الأسبوع المنتهي في 14 آب (أغسطس). وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.49 في المائة إلى 1647.38 نقطة. وفي الأسبوع، ارتفع توبكس 2.4 في المائة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إن المحادثات مع الكونجرس بشأن تحفيز لمواجهة تداعيات فيروس كورونا استؤنفت. وكان الرئيس أنهى فجأة المحادثات في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

لكن نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، التي تنتمي للحزب الديمقراطي، قللت من احتمال التوصل إلى مشاريع قوانين مستقلة، كما من المرجح أن تصبح العلاقات بين الحزبين السياسيين الجمهوري والديمقراطي أكثر توترا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، وهي موضع خلاف شديد في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر).

ويعاني الاقتصاد الأمريكي في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ومن المؤكد أنه سيخسر قوة الدفع في غياب تحفيز جديد، وهو ما يهدد قطاع التصدير الياباني.

وقال كيوشي إشيجاني رئيس إدارة الصناديق لدى "ميتسوبيشي يو. إف. جيه كوكساي" لإدارة الأصول، "العامل الأكبر هو أن ثمة افتقارا كبيرا إلى الوضوح بشأن السياسة الاقتصادية الأمريكية والانتخابات الرئاسية، ما يجعل من الصعب على الأسواق أن تتحرك".

وكان سهم "ميتسوبيشي موتورز" الخاسر الأكبر بالنسبة المئوية على مؤشر نيكاي، إذ انخفض 4.2 في المائة، تلاه سهم "تاكاشيمايا" الذي خسر 4.22 في المائة، و"جيه. جي. سي هولدنجز" الذي تراجع 3.55 في المائة.

وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعا بالنسبة المئوية هي، "سيفن آند آي هولدنجز" الذي ارتفع 4.61 في المائة، تلاه سهم "فاست" للتجزئة بربح 2.87 في المائة، و"دايكن إندستريز" الذي صعد 2.81 في المائة.

وتقدم 14 سهما على مؤشر نيكاي مقابل تراجع 179 سهما.