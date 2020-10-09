رغم تراجع العوائد وارتفاع الأسعار .. الأسهم السعودية تصعد للأسبوع الثاني بدعم سيولة شرائية

واصلت الأسهم السعودية ارتفاعها للأسبوع الثاني على التوالي لتغلق عند 8412 نقطة رابحة 117 نقطة بنسبة 1.4 في المائة.

وارتفع مؤشر "إم تي 30"، الذي يقيس أداء الأسهم القيادية بنحو 22 نقطة بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 1113 نقطة.

وجاء إغلاق المؤشر العام عند أعلى مستوى منذ منتصف كانون الثاني (يناير) الماضي، حيث أصبح مرتفعا 0.28 في المائة منذ مطلع العام، وقريبا من أعلى مستوى لهذا العام.

وتشكل مستويات 8420 نقطة مقاومة، وبتجاوزها والاستقرار أعلى منها، يدفع السوق إلى مستوى أعلى عند 8600 نقطة، مدفوعا بالنزعة المضاربية وشهية المخاطرة المرتفعة لدى المتعاملين، حيث لا تزال السوق محافظة على ارتفاعها، رغم تراجع العوائد وارتفاع الأسعار.

وتجد السوق دعما من السيولة الشرائية المتدفقة دون انتظار النتائج المالية للشركات للربع الثالث، ما يظهر تفاءلها تجاه تلك النتائج المتوقع صدروها خلال الفترة الحالية.



الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام الأسبوع عند 8295 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض خلال الأسبوع، حيث حقق أدنى نقطة عند 8095 نقطة فاقدا 2.4 في المائة، بينما أعلى نقطة عند 8420 نقطة رابحا 1.5 في المائة. وفي نهاية الأسبوع، أغلق عند 8412 نقطة رابحا 117 نقطة بنسبة 1.4 في المائة.

وتراجعت قيم التداول 19 في المائة بنحو 14 مليار ريال لتصل إلى 56 مليار ريال، بينما الأسهم المتداولة تراجعت 24 في المائة بنحو 761 مليون سهم لتصل إلى 2.3 مليار سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 14 في المائة بنحو 369 ألف صفقة لتصل إلى 2.2 مليون صفقة.



أداء القطاعات



تراجعت ثمانية قطاعات مقابل ارتفاع البقية، حيث تصدر المتراجعة "الأدوية" بنسبة 2.2 في المائة، يليه "الاستثمار والتمويل" 1.9 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" 1.8 في المائة.

وتصدر المرتفعة "المرافق العامة" بنسبة 6.2 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" 5.8 في المائة، وحل ثالثا "الرعاية الصحية" 4.9 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 22 في المائة بقيمة 12 مليار ريال، يليه "التأمين" 20 في المائة بقيمة 11 مليار ريال، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" 8 في المائة بقيمة 4.5 مليار ريال.



أداء الأسهم



تصدر المرتفعة "الكثيري" بنسبة 29 في المائة ليغلق عند 110 ريالات، يليه "الخليجية العامة" 27 في المائة ليغلق عند 28.30 ريال، وحل ثالثا "سلامة" 21 في المائة ليغلق عند 25.70 ريال.

وتصدر المتراجعة "تبوك الزراعية" بنسبة 6.5 في المائة ليغلق عند 36 ريالا، يليه "زين السعودية" 6.4 في المائة ليغلق عند 12.56 ريال، وحل ثالثا "ميد غلف للتأمين" 6.2 في المائة ليغلق عند 24.14 ريال.

وكان الأعلى تداولا "أمانة للتأمين" بقيمة ثلاثة مليارات ريال، يليه "الأسماك" بقيمة 2.2 مليار ريال، وحل ثالثا "دار الأركان" بقيمة 2.1 مليار ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية