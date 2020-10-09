أخيرا اختفت الحياة المكتبية .. وقد لا تعود

عندما طرحت روايتي الأولى للمزاد العام الماضي، الشيء الوحيد الذي لم أتوقعه هو أنه بحلول الوقت الذي نشرت فيه، سيكون المكان الذي تقع فيه أحداثها قد عفا عليه الزمن. الرواية، بعنوان "خدش صغير" little scratch، كانت تدور حول يوم في حياة عاملة مكتب في العشرينات من العمر، كانت جزئيا تسخر من الطابع الرتيب والممل لروتين العمل.

الراوية التي لم يذكر اسمها تذهب إلى المكتب في القطار، إلى جانبها يتنقل الركاب ويسارعون للوصول إلى وجهاتهم المهمة. تتناول الغداء وحدها في زاوية مكتب، يصلها كثير من رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية المملة، لذلك تراقب الساعة وكأنها رياضة تنافسية.

يوم العمل كان محنة أبدية. لم أكن أخشى أن يصبح عتيق الطراز. كان يبدو أن هذه الأنظمة الرتيبة لديها ديمومة عنيدة. فهي عقيمة ومملة لكنها تسيطر على حياة كثير من الأشخاص. هذا ما كنت أظنه، على أي حال. لكن عندما صدر كتابي في الولايات المتحدة أخيرا، الهيكل الذي كنت أسخر منه بدا وكأنه يعود إلى زمن غابر. تحولت ثقافة المكتب من كونها أبدية إلى كونها كبسولة زمنية.

أدى الوباء حتميا إلى تغيير وجهات النظر بشأن العمل. أعرف بعض الأصدقاء الذين أدركوا مدى انحراف تقديرهم الذاتي تجاه العمل: الشعور بأنك مطلوب، أن لديك هدفا مستمدا من روتين العمل. فجأة، منحوا إجازة دون راتب. عرفوا أنه يمكن الاستغناء عنهم.

في الآونة الأخيرة، عرضت علي نتائج استطلاع رأي للموظفين أجرته شركة متوسطة الحجم في لندن، حول تجربة العمل من المنزل منذ انتشار فيروس كورونا. أجاب أغلب المشاركين أنهم يقدرون المال والوقت الذي اكتسبوه من العمل من المنزل خلال الأشهر الماضية، وأنهم يفضلون في المستقبل العمل من يوم إلى ثلاثة أيام في المكتب. وجد كثيرون توازنا أفضل بين العمل والحياة الشخصية.

بالنسبة لي، العمل من المنزل باستثناء القلق والبؤس الناجم عن الوباء هو أفضل بكثير من العمل في مكتب. هذا ليس استخفافا بالزملاء، الذين أنا مغرمة بهم والذين يجعلون الأيام تمر بمرح. لكنني أشعر بحرية أكبر. لا أستطيع تحديد ما هو بالضبط. نعم، لم أعد أجلس تحت إضاءة أنبوب طويل، غير قادرة على رؤية ما في الخارج. نعم، لم أعد أتناول الغذاء من علبة بلاستيكية. لكن الأمر أكثر من ذلك. إنه تحول كامل. هناك وتيرة مختلفة. أشعر بالتعاون أكثر. لسبب غير مفهوم، لدي كثير من الوقت للتفكير. لا أعود إلى المنزل متأخرة وأخرج مباشرة لشراء مكونات العشاء. لا أستيقظ مبكرة، وأتسابق للمغادرة في الوقت المحدد. الآن عندما أكون متعبة أنام، أستيقظ في التاسعة صباحا لأبدأ في الساعة العاشرة. عندما لا أكون كذلك، أقرأ في السرير. أكتب. أو ببساطة أفكر. لم أشعر أبدا بأيام العمل كأنها مجرد مرور زمن يمكنني التفكير فيه. كل شيء تراكم، يتجمع حتى يوم السبت مثل الغسيل الأسبوعي.

روتين العمل المكتبي من الساعة التاسعة حتى الساعة الخامسة هو خدعة: لا يوقعك فقط في هيكلته اليومية، بل يمنع التغيير. شبه الضرورة التي تدعوك للعيش في مدن مكلفة إذا أردت وظيفة في قطاعات معينة تعني صرف الأموال على بطاقات السفر، وعلى إيجار يمكن أن يخفض الراتب إلى النصف. كيف تهرب؟ بالنسبة لكثيرين من المستحيل التوفير، أو توفير مبالغ زهيدة فقط. المسافة بينك وبين جهاز المشي لا تتغير أبدا.

بالنسبة لجيلي كانت ثقافة العمل تبدو مختلة قبل الوباء بزمن طويل. لكن لم يكن هناك حل واضح، الخيارات غير التقليدية صعبة دون دعم مالي. الآن، العمل عن بعد يبدو فجأة شيئا قد تأخذه الشركات على محمل الجد. تحولت من الشعور كما لو أنني لن أملك أبدا مكانا إلى التساؤل: أين يمكنني الانتقال حيث قد يكون ذلك ممكنا في يوم من الأيام؟

ليس الأمر أنني أريد أن أكون منعزلة، يمكن أن يحدث التكرار في المنزل أيضا. عانيت نقص الحافز الإبداعي. كانت الكتابة صعبة دون تغييرات في المشهد. لكن ذلك يختلف عن العمل من المنزل، إنه وباء.

ما يبدو صحيحا هو المرونة. أصبحت آخذ استراحات فعلية لتناول الغداء. وأمشي إلى الحدائق بالقرب من شقتنا، بدلا من التجول بلا هدف في شوارع الحي المالي في لندن قبل العودة بعد 15 دقيقة. إذا كانت تمطر، يمكنني القراءة على الأريكة. لست عالقة في مكتبي، مع كل الإشارات المؤسسية التي تدفعني للعودة إلى البريد الإلكتروني الخاص بي. هناك جمود نغمة واحدة ليوم العمل من المكتب. في المنزل، يخف ذلك.

قبل العمل في "فاينانشيال تايمز"، في وظيفة مكتبية مختلفة، كنت ذات مرة بحاجة إلى مغادرة العمل قبل 30 دقيقة من وقت دوامي المحدد. من أجل ذلك، كان علي الحصول على إذن خطي. لم يكن الأمر أن المهمة ما كانت لتنجح، بل كانت ملكية الوقت. الموضوع كان هو تلك الفكرة القديمة أن الحضور إلى المكتب هو العمل، وأن أصحاب العمل يحتكرون جسدك المادي.

على مدى الأشهر الماضية، أثناء التحضير لإطلاق روايتي، تساءلت كثيرا عن كيفية وقع الكتاب لو كانت أحداثه تجري الآن. الشخصية الرئيسية في الرواية التي تخفي عن نفسها صدمة تستخدم الهيكل المزدحم ليوم العمل للاختباء. عومل التشتيت تتنافس للحصول على انتباهها. روتين المكتب يجعلها متماسكة لكنه يمكنها أيضا من خداع الذات. ماذا لو كانت تعمل من المنزل؟ أظن أن السرعة ستتباطأ، وستقل عوامل المقاطعة. أخيرا، سيكون لديها وقت للتفكير.