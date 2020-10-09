النساء العاملات يأملن أن يأتي الأفضل بعد الجائحة

في عام 1961 نشر إلمر وينتر، الشريك المؤسس لوكالة مانباور الأمريكية للوظائف المؤقتة، "دليل المرأة لكسب العيش الكريم". أراد إقناع النساء المتزوجات والأهم من ذلك، أزواجهن أن بإمكانهن الذهاب إلى العمل دون تهديد النظام الطبيعي للأشياء. كانت عبقرية وينتر، كما كتب المؤرخ لويس هايمان في كتابه "وظائف مؤقتة" Temp، "تبرير عمل المرأة دون تقويض سلطة الرجل". كتب وينتر أن "فتيات القفازات البيضاء" في القوى العاملة ستكون لديهن وظائف مؤقتة بدلا من المهن، وستكون أجورهن المكتسبة دخلا إضافيا صافيا، ما يسمح للعائلات بشراء "سيارة ثانية" أو بناء "غرفة ترفيه".

لكن النظام القديم كان مشارفا على الزوال بالفعل. بلغت نسبة الرجال المشاركين في القوى العاملة الأمريكية ذروتها في الخمسينيات من القرن الماضي وظلت تتراجع منذ ذلك الحين. أصبح التدفق المستمر للنساء في سوق العمل أمرا حيويا للحفاظ على النمو في مستويات المعيشة الأسرية، ولم يكن ذلك مقتصرا على الولايات المتحدة وحدها. كان هذا ينطبق بشكل خاص بعد فترات الركود التي كانت تضر بوظائف الرجال بشكل أكثر قسوة.

لكن ليس هذه المرة. النساء ممثلات تمثيلا زائدا في القطاعات الأكثر تضررا من جائحة كوفيد-19. فهن يمثلن نحو 60 في المائة من العاملين في خدمات الضيافة والتجزئة في جميع أنحاء دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وترتفع النسبة إلى 75 في المائة أو أكثر في قطاعات البيع بالتجزئة في لاتفيا وليتوانيا وبولندا. تمثل النساء في العالم النامي الأغلبية العظمى من العاملين في صناعة الملابس الجاهزة التي تعاني اضطرابا كبيرا.

كما أنهن يملن إلى تحمل عبء إغلاق المدارس ورعاية الأطفال. في المملكة المتحدة كانت الأمهات أكثر عرضة لطلب الإجازة من الآباء. وفي الولايات المتحدة تراجعت نسبة النساء في القوى العاملة إلى المستوى نفسه الذي كانت عليه عندما كان رونالد ريجان رئيسا.

ستتعافى وظائف النساء الى حد ما عندما يعاد فتح هذه القطاعات بالكامل وينتعش الطلب. لكن أزمة كوفيد - 19 كشفت عن مشكلات استمرت لأعوام. كما توفر فرصة لفهمها.

خذ اليابان، مثلا. رغم أنها معروفة بمجتمعها الذكوري المكون من "الرجال العاملين" وربات البيوت، إلا أن معدل توظيف الإناث في اليابان كان يرتفع قبل انتشار الوباء. لكن مثل "فتيات القفازات البيضاء"، لم يتم قبول كثير من النساء اليابانيات في قلب الشركات اليابانية. كان لدى الأغلبية عقود غير منتظمة مع ضمان أقل ومزايا أقل. كانت هذه الوظائف هي من أول الوظائف التي تم إلغاؤها عندما تفشى الوباء. يتعين على كثير من الأمهات، خاصة في اليابان حيث تتميز الوظائف العادية بساعات طويلة وحضور في مكان العمل، أن يتقاضين عن الأجور والأمان مقابل المرونة.

مع ذلك جلب الوباء الأمل أيضا. بعد إجبارها على تجربة العمل عن بعد، أدركت الشركات اليابانية، من فوجيتسو إلى هيتاشي، أن العاملين يمكن أن يكونوا منتجين بالقدر نفسه، وربما أكثر، دون ساعات طويلة في المكتب. من المرجح أن يصبح الآباء اليابانيون، على وجه الخصوص، أقل تسامحا مع أصحاب العمل الذين يتمسكون بالماضي.

قال أحد العاملين في تعليق على مقال في "فاينانشيال تايمز": "العادات القديمة تموت بسهولة، لكنني آمل أن يمثل كوفيد لحظة فاصلة لثقافة العمل في اليابان التي تعد قاتلا أكثر غدرا". رغم أن اليابان هي مثال متطرف، إلا أن إعادة تصميم الوظائف التقليدية -مزيد من الثقة، وتقليل الحضور- من المرجح أن تفيد الآباء في كل مكان.

الولايات المتحدة تمثل مشكلة أخرى. في تناقض صارخ مع الاتجاه السائد في معظم الدول الغنية الأخرى، استقرت مشاركة النساء الأمريكيات في القوى العاملة منذ نحو 20 عاما بمعدل منخفض نسبيا. نمت المشاركة قليلا بفضل سوق العمل الضيقة أخيرا، لكن كوفيد - 19 تسبب في انخفاض حاد.

تقول بيتسي ستيفنسون، أستاذة الاقتصاد في جامعة ميشيجان، إن الارتباط الهش للمرأة الأمريكية بسوق العمل هو نتيجة للبنية التحتية المزرية لتوفير الرعاية في البلاد. "تماما مثلما نحتاج إلى طرق للقيادة للوصول إلى العمل أو تسليم بضائعنا إلى السوق، نحتاج إلى بنية تحتية لرعاية الأطفال، وتقديم الرعاية يسمح للناس (...) بالذهاب إلى العمل". على عكس كل دولة أخرى تقريبا، لا تقدم الولايات المتحدة إجازة والدين قانونية مدفوعة الأجر لجميع الموظفين، في حين أن رعاية الأطفال ميسورة التكلفة غير متوافرة. تعاني اقتصادات أخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة، تكلفة رعاية الأطفال أيضا.

أظهرت استطلاعات الرأي منذ أن بدأ الوباء أن أغلب الناخبين الديمقراطيين والجمهوريين يدعمون الآن فكرة زيادة تمويل الكونجرس لرعاية الأطفال. بغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستجرى الشهر المقبل، فإن تحسين رعاية الأطفال يجب أن يكون أمرا سياسيا واقتصاديا.

كان الوباء قاسيا على النساء. لكنه يقدم أيضا فرصة لإصلاح المشكلات التي لم يتم حلها منذ أيام فتيات القفازات البيضاء. سيكون هذا لمصلحة الجميع. لا تعمل النساء فقط للحصول على أموال "السيارة الثانية" هذه الأيام مصير الاقتصاد يعتمد عليهن.