أنت هنا

أحداث في صور

عامل يفصل حبوب الأرز عن القشور قبل تعبئته وبيعه في سوق للجملة في الهند

. «الفرنسية »
إنشرها

أضف تعليق

﻿

المزيد من أحداث في صور