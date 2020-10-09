أرقام قياسية لمجموعة تواصل المجتمع الحضري U20 برئاسة السعودية .. الأعلى في تاريخ المجموعة

اختتمت أعمال القمة الافتراضية لعمداء مدن مجموعة تواصل المجتمع الحضري U20 التي ترأسها مدينة الرياض، بإنجاز تاريخي وأرقام قياسية هي الأعلى في تاريخ المجموعة، حيث أيد البيان الختامي للمجموعة 39 مدينة، وحضر القمة الافتراضية 11 عمدة مدينة، وهي أرقام تعد الأعلى في تاريخ مجموعة تواصل المجتمع الحضري.وتسلم البيان الختامي للمجموعة ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، الذي شارك في الجلسة الختامية ممثلا لرئاسة المملكة لمجموعة العشرين هذا العام، من فهد الرشيد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض رئيس مجموعة تواصل المجتمع الحضري.وتمثل القمة والبيان الختامي تتويجا لمسيرة عام كامل من التعاون الدولي الوثيق، الذي قاده بنجاح فريق عمل مدينة الرياض، بالتنسيق مع 42 مدينة و31 شريك معرفة لرفع بيان ختامي يتضمن 27 توصية إلى قادة مجموعة العشرين لتعزيز التعاون على جميع المستويات، والعمل وفق أربعة محاور رئيسة. وتمثلت هذه المحاور في عقد شراكات عبر الاستثمار في تعاف عادل وصديق للبيئة من كوفيد - 19، وحماية الكوكب عن طريق التعاون الوطني والدولي، وتشكيل آفاق جديدة للتنمية عبر تسريع الانتقال إلى اقتصاد الكربون الدائري، وتمكين السكان من ضمان مستقبل أكثر مساواة وشمولية، إضافة إلى تحقيق أرقام قياسية وتاريخية للمجموعة برئاسة مدينة الرياض.وشكلت المجموعة لأول مرة فرق عمل متخصصة، إضافة إلى مجموعة عمل خاصة بجائحة كوفيد - 19، وتقدمت باقتراح تأسيس "الصندوق الدولي للتعافي الحضري"، وهو أول مبادرة من هذا النوع تقودها المدن، وتسهم في تمويله جهات مانحة متعددة، ما يجعله قادرا بشكل فريد على الاستجابة بسرعة في أوقات الأزمات في المناطق الحضرية.وأنتجت فرق العمل أكثر من ألف صفحة من الدراسات و160 توصية تضمنتها 15 ورقة عمل، كما ناقشت مجموعة العمل الخاصة بالجائحة تداعياتها على المدن، وقدمت حلولا للتحديات التي تواجهها في تحقيق التعافي الاقتصادي والحصول على التمويل والاستثمار اللازمين.وتكتسب هذه المبادرة بعدا عالميا بالنظر إلى أن مجموعة تواصل المجتمع الحضري تعد واحدة من ثمان مجموعات تواصل ضمن مجموعة العشرين، الأمر الذي يعزز من أهميتها وتأثيرها. وضمت قائمة المشاركين في مجموعة العمل الخاصة 12 مدينة وسبع منظمات دولية، وجمعت 32 دراسة حول كيفية تعامل المدن مع الجائحة، ومسح للمدن التي تمثل أكثر من 75 مليون إنسان، وخرجت بعدد من التوصيات.واتبعت مدينة الرياض نهجا تعاونيا دوليا في رئاستها المجموعة، حيث حرص فريق عمل الرياض منذ تسلم رئاسة أعمال المجموعة في ديسمبر 2019، على العمل بشكل جماعي والتنسيق باستمرار على المستوى الدولي مع جميع المدن والأطراف المعنية، ما أحدث أثرا إيجابيا وملموسا على آليات عمل المجموعة، وزاد من أهميتها وتطوير دورها وأسلوب عملها. يذكر أن مجموعة تواصل المجتمع الحضري U20 مبادرة دبلوماسية، تجمع مدنا من الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، ومدنا مراقبة من خارج المجموعة، لمناقشة وتشكيل موقف موحد حول عدة قضايا تشمل موضوعات المناخ والتكامل والشمولية الاجتماعية والنمو الاقتصادي المستدام، وتصدر توصيات تدرسها مجموعة العشرين.