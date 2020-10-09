الهلال .. اللياقة بالكرة

فرض الجهاز الفني في فريق الهلال أمس، تدريبات لياقية باستخدام الكرة، قبل أن يطبق عديدا من التدريبات الترفيهية على الملعب الرديف في النادي.

وينتظر أن تشارك المجموعة الثانية من اللاعبين في تدريبات اليوم، بعد أن اقتصر المران خلال اليومين الماضيين على المجموعة الأولى، حيث ستجري فحصا طبيا شاملا اليوم.

من جهة ثانية، امتدح المدرب الروماني رازفان لوشيسكو طريقة تعامل إدارة ناديه معه خلال حوار مطول مع قناة GSP الرياضية الرومانية، وقال فيه، "في نادينا رئيس رائع، شاب تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، يبلغ من العمر 37 عاما، وانتخب العام الماضي، لديه عقلية حديثة".

وأضاف، "هذا الشاب الرائع، يريد تغيير التصور الكامل عن كرة القدم السعودية، أغلق مصادر التمويل التقليدية، يريد إضافة طرق تمويل للنادي بشكل آخر، وبعقود رعاية ومداخيل ثابتة، إضافة إلى الدعم الحكومي الذي تحصل عليه كل الأندية في السعودية".

وأشاد المدرب الروماني بأنصار فريقه، وقال، "جمهور الهلال مثل أي جمهور كروي في العالم، رجالا ونساء، شغوفون بكرة القدم، ويحبون فريقهم حبا كبيرا جدا، السعودية بلد رائع وشعبها جميل"، مشددا على أنه لن يعود لتدريب المنتخبات مرة أخرى، وأنه مستمتع بتدريب الأندية، وقال، "تجربة تدريب المنتخبات لن أكررها ولم أحبها، لأنك لا تعتمد على عملك فقط، بل تعتمد على عمل الأندية".