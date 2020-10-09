عقوبات أمريكية تعصف بالنظام المالي الإيراني

أعلنت الولايات المتحدة أمس إقرار عقوبات بحق 18 مصرفا إيرانيا رئيسا، موجهة بذلك ضربة شديدة إلى القطاع المالي في إيران، الذي يواجه تحديات كبيرة في ظل سياسة "الضغوط القصوى" الأمريكية.

ولدى إعلانها عن العقوبات عبر موقعها الإلكتروني، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها عدت القطاع المالي من الاقتصاد الإيراني خاضعا للأمر التنفيذي 13902، وهو ما يسمح للوزارة باستهداف قطاعات كاملة من الاقتصاد الإيراني، غير أنها قالت إن الموانع لا تنطبق على عمليات تخصيص السلع الأساسية الزراعية والأغذية والأدوية أو الأجهزة الطبية لإيران.

وبحسب "رويترز"، قال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان "عقوباتنا ستستمر إلى أن تتوقف إيران عن دعم النشاطات الإرهابية وتضع حدا لبرامجها النووية".

ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء، الذي دفع نحوه الصقور المناهضون لإيران في إدارة الرئيس دونالد ترمب قبل أقل من شهر من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إلى عزل القطاع المالي الإيراني عن بقية العالم.

وفي 2018، انسحبت الولايات المتحدة أحاديا من الاتفاق النووي الدولي، الذي أبرم مع إيران، إذ عد ترمب أنه غير كاف لمنع طهران من الحصول على قنبلة نووية ووضع حد لسلوكها "المزعزع للاستقرار" في الشرق الأوسط، وقد أعاد فرض كل العقوبات الأمريكية، التي رفعت في 2015 مع تشديدها.

وتضيق هذه الإجراءات العقابية الخناق على الاقتصاد الإيراني، لأنها مصحوبة بما يسمى بالعقوبات "الثانوية"، أي دولة أو شركة تواصل التجارة مع إيران تخاطر بمنعها من الوصول إلى السوق والقطاع المالي الأمريكي.

وقالت الوزارة إن أسماء البنوك هي بنك أمين للاستثمار وبنك الزراعة الإيراني وبنك رفاه كاركران وبنك شهر وبنك اقتصاد نوين وبنك قرض الحسنه رسالت وبنك حكمت الإيراني وبنك إيران زامين وبنك كارافرين وبنك الشرق الأوسط وبنك مهر إيراني وبنك باسارجاد وبنك سامان وبنك سرمايه وبنك التنمية التعاوني وبنك السياحة وبنك التعاون الإقليمي الإسلامي.