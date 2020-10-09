ليستر .. الخروج من الإغلاق والعودة إليه

لماذا ليستر؟ السؤال الذي أحبط السكان، وأثار حيرة المسؤولين المحليين منذ أن أصبحت مدينة إيست ميدلاندز أول مدينة في إنجلترا يتم إجبارها على الإغلاق محليا كجزء من نهج جديد من قبل وستمنستر لاحتواء فيروس كورونا.

عندما كانت بقية البلاد تخرج من الإغلاق الوطني في حزيران (يونيو)، كانت القوة الصناعية السابقة تعاني أعدادا كبيرة من حالات فيروس كورونا المؤكدة. كانت الإجراءات المحلية المستهدفة المفروضة على المدينة ناجحة في بداية الأمر، وأدت إلى انخفاض انتقال المرض بشكل كبير على مدار أسابيع قليلة.

لكن في أيلول (سبتمبر) ازداد عدد الحالات مرة أخرى، ما أثار تساؤلات حول استمرارية وفعالية الإغلاق المحلي. فهم ما حدث في ليستر يمكن أن يساعد المدن الأخرى التي تعيش في ظل القيود، على محاربة الفيروس بشكل أكثر فعالية.

يخضع ربع سكان المملكة المتحدة الآن لدرجات مختلفة من القيود المصممة لاحتواء تفشي الفيروس المحلي، إضافة إلى الإجراءات التي تم تقديمها على مستوى إنجلترا الأسبوع الماضي للحد من التفاعل الاجتماعي. يوم الخميس الماضي، وسعت حكومة بوريس جونسون قواعد أكثر صرامة، بما في ذلك حظر اجتماع الأسر المختلفة، لتشمل ليفربول في الشمال الغربي وميدلسبره وهارتلبول في الشمال الشرقي.

مع استمرار ارتفاع عدد الحالات في عديد من البلدات والمدن حيث تم بالفعل تطبيق قواعد أكثر صرامة، وسط مخاوف بشأن ما إذا كان السكان يطبقون القواعد، قررت الحكومة الأسبوع الماضي فرض غرامات باهظة على الانتهاكات.

عندما تم إغلاق ليستر محليا، كان المعدل الرسمي للإصابة بفيروس كورونا 135 حالة لكل 100 ألف شخص. كانت هناك تكهنات بأن معدل الإصابة المرتفع قد يكون ناتجا عن مشاغل النسيج المزدحمة في المدينة، على الرغم من عدم وجود دليل، وشملت القيود المحلية إغلاق جميع الأعمال غير الرئيسة.

بحلول أواخر تموز (يوليو)، بعد أقل من شهر من الإغلاق، بالتعاون مع السلطات المحلية تم اتباع سياسة الفحص الوقائي، وانخفض معدل الإصابة إلى 65 لكل 100 ألف – وكان ذلك كافيا كي يتم السماح لبعض الشركات بالعودة. وفي آب (أغسطس)، انخفضت المعدلات أكثر إلى 25.4 لكل 100 ألف.

مع ذلك، أشار إيفان براون، مدير الصحة العامة في المدينة إلى أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا كان ينخفض لمدة 11 يوما متتاليا قبل فرض الإغلاق، لذلك لم يتضح إلى أي مدى أسهمت الإجراءات في الانخفاض. "هذا هو سؤال المليون دولار. لا نعرف كيف كان سيبدو الأمر لو لم نقم بذلك في ليستر".

أضاف: "تذكر أن ليستر كانت في ذلك المركز الأعلى بمفردها لبعض الوقت، لذلك بدأنا جميعا في التساؤل: لماذا؟". وتابع قائلا: "ليس السؤال لماذا ليستر حتى الآن؟ بل لماذا بلاكبيرن، لماذا أولدهام، لماذا في كل مكان؟".

أصبح العثور على الإجابة أكثر إلحاحا عندما قفز معدل الإصابات مرة أخرى. قال براون: "فجأة انفجرت (الإصابات) في أول أيلول (سبتمبر). كنت أشعر بالذعر وأنا أتساءل عما يحدث على الأرض وكنت أحاول معرفة ذلك. هل كانت عطلة البنوك؟ هل كان ’تناول الطعام بالخارج للمساعدة‘؟"، إشارة إلى مبادرة الحكومة لتشجيع الناس على دعم المطاعم المتعثرة.

قال: "ثم نظرت إلى الصورة الوطنية الكلية وأدركت أن كل مكان آخر كان ينفجر في الوقت نفسه بالضبط"، متسائلا عما إذا كان التغيير جاء من شعور التحرر السابق لأوانه حين بدأت الحياة تعود جزئيا إلى طبيعتها.

ربما كانت الرحلة أكثر سلاسة لو عمل وستمنستر عن كثب مع المسؤولين على الأرض، وفقا لتقرير بتكليف من الحكومة بشأن الدروس المستفادة في ليستر، كتبته ماري ناي، المديرة غير التنفيذية في وزارة الإسكان والمجتمعات والحكم المحلي.

وجدت ناي أن المسؤولين في المدينة كانوا مقتنعين بأنه إذا كان لديهم وصول أكبر إلى البيانات الخاصة بالفحص، وصلاحيات لتنظيم عملية تتبع المخالطين، وتركيز التدخلات على نقاط الجذب في المجتمع، فقد تكون الاستجابات المحلية لتفشي الفيروسات أكثر فعالية بكثير.

مثلا، بمجرد حصول المسؤولين المحليين في ليستر على وصول أفضل إلى بيانات الفحص الوطنية، وجدوا أن اختلاط الأسر، وليس مشاغل النسيج، كان المحرك الرئيس لانتقال المرض في المدينة ـ لا يزال اختلاط الأسر محظورا.

بيتر سولسبي، رئيس بلدية ليستر، وصف الأمر بأنه "كان إخفاقا كبيرا في الطريقة التي عالجت بها الحكومة هذا - السعي إلى مركزة العملية برمتها والفشل في التعرف على مواردنا هنا وتقييمها". أضاف: "تحصل على قصة مماثلة في كل مكان".

تردد صدى هذه الشكوى الأسبوع الماضي، عندما أصدر جونسون إجراءات جديدة دون استشارة مجلس العموم أولا.

قال آندي بيستون، رئيس بلدية ميدلسبره، على موقع تويتر يوم الخميس، بعد أن سقطت مدينته تحت القواعد الجديدة، "لكي نكون واضحين: الرسائل من الحكومة اليوم تمثل استخفافا للخبرات المحلية والمعرفة المحلية والاحتياجات المحلية".

مع تصاعد الانتقادات الموجهة لاستراتيجية الحكومة من جميع الجهات، يتزايد الاستياء العام من القوانين أيضا.

قال بريا ثاموثرام، الذي يدير المركز المجتمعي في هايفيلدز، أحد أفقر أحياء ليستر وأكثرها كثافة سكانية، إنه كان من الصعب على الأشخاص الذين تم حبسهم لعدة أشهر خلال فترة الإغلاق الوطني الحفاظ على الامتثال. "تم حبس الناس بعيدا. ليس لديهم المال هنا للذهاب إلى حديقة خلفية بأي حجم".

أضاف ثاموثرام أن هناك أيضا التباسا بشأن ما هو مسموح وما هو غير مسموح به، مستشهدا برد رئيس الوزراء الخاطئ الأسبوع الماضي - الذي اعتذر عنه لاحقا - على سؤال مجلس النواب حول القيود الحكومية الأخيرة. قال: "حتى عندما يخطئ جونسون في رسالته الأساسية ويتعين عليه أن يعتذر، فمن المفهوم أن الناس في مناطق مثل هذه غير متأكدين".

انخفض معدل الإصابة في ليستر مرة أخرى في الأيام الأخيرة إلى أقل من 100 لكل 100 ألف. كما هو الحال في أي مكان آخر في البلاد، فإن معدل الوفيات أيضا أقل بكثير مما هو عليه في ذروة الجائحة.

مع ذلك، شدد بيتر على أنه إذا كان لدى المسؤولين وصول أفضل إلى تفاصيل المعلومات حول الفحص، مع الرموز البريدية والعناوين لتمكينهم من الوصول إلى المناطق الأكثر تضررا، كان من الممكن قمع تفشي المرض في ليستر بشكل أسرع.

قال: "على الرغم من أن الأمر قد تحسن قليلا، إلا أنه ظل حتى الآن مصدر إحباط لا يصدق لنا لأننا لم نحصل عليه في الواقع على أساس منهجي وفي الوقت المناسب".

من جانبه، أشار براون إلى أن هناك حاجة ملحة إلى أن تنسق الحكومة المركزية أكثر مع السلطات المحلية، التي لديها معرفة أكبر بكثير بمجتمعاتها.

قال: "بطريقة ما لم يتم العمل كنظام وطني وإقليمي ومحلي. هذه العناصر المختلفة، عندما تجتمع معا فإنها في الحقيقة نوع من الاحتكاك والكشط ضد بعضها البعض بدلا من وضعها في مكانها الصحيح".

"لقد أكد فيروس كورونا بعض التحديات الكبيرة التي نواجها بشكل عام".