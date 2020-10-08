ضغوط قصوى على طهران .. عقوبات أمريكية على 18 مصرفا إيرانيا رئيسيا

أعلنت الولايات المتحدة اليوم إقرار عقوبات في حق 18 مصرفا إيرانياً رئيسيا، موجهة بذلك ضربة شديدة إلى القطاع المالي في إيران الذي يواجه تحديات كبيرة في ظل سياسة "الضغوط القصوى" الأميركية.

وبحسب "الفرنسية" قال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان "عقوباتنا ستستمر إلى أن تتوقف إيران عن دعم النشاطات الإرهابية وتضع حداً لبرامجها النووية"