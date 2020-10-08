إعاقة الناخبين .. ممارسة معيبة في ديمقراطية أمريكا

مع دخول السباق الرئاسي في الولايات المتحدة هذا العام مرحلته الأخيرة، هناك عقبة هائلة أمام الفكرة الثورية للحكم الذاتي تطل بوجهها القبيح: إعاقة الناخبين.

في حين تشير استطلاعات الرأي الحالية إلى وجود منافسة شديدة بين الرئيس الحالي دونالد ترمب والديمقراطي جو بايدن في عديد من الولايات المتأرجحة، إلا أن هذه الممارسة يمكن أن تحدد نتيجة الانتخابات.

اللامركزية المتأصلة في النظام الفيدرالي تلعب دورا رئيسا في استمرار الجهود المبذولة لمنع بعض الأشخاص من الإدلاء بأصواتهم. دستور الولايات المتحدة يمنح الولايات مسؤولية إدارة الانتخابات. السلطات القضائية المحلية هي التي تتولى إدارة التفاصيل العملية الأساسية لإجراء الانتخابات.

أوجد مقياس اللامركزية أكثر من عشرة آلاف دائرة انتخابية بأحجام وأشكال وأساليب مختلفة. إذا كان هذا يبدو ساحقا، فهذا لأنه كذلك. وهو جزئيا السبب الذي دفع قادة السياسة الأمريكية، على مر السنين، إلى تعديل الدستور البالغ من العمر 233 عاما، لتوفير عدد قليل من المعايير الفيدرالية بشأن عمليات التصويت. التعديل الـ15، مثلا، يحظر على الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات حرمان المواطنين من حق التصويت على أساس العرق واللون. التعديل الـ19 يفعل الأمر نفسه على أساس الجنس.

لكن على الرغم من هذه المحاولات لتشجيع انتخابات حرة ونزيهة، إلا أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية منخفضة بالنسبة لديمقراطية غربية - 56 في المائة في 2016، مقارنة بـ87 في المائة في الانتخابات العامة السويدية 2018 و76 في المائة في ألمانيا في 2017.

في الواقع، اخترع النظام السياسي الأمريكي بمرور الوقت تدابير بديلة - مثل اختبارات محو الأمية وضرائب الاقتراع - لحرمان الناخبين "غير المرغوب فيهم" (غير البيض في الأساس) من حق التصويت.

سعى قانون حقوق التصويت في 1965 إلى إنهاء ممارسات التمييز السرية بتفويض الرقابة الفيدرالية على العمليات الانتخابية في الولايات القضائية التي لها تاريخ من ممارسات التصويت التمييزية. نجح ذلك إلى حد بعيد. بين 1964 و1969، ارتفعت نسبة مشاركة الناخبين السود في الانتخابات الرئاسية من 6 في المائة إلى 59 في المائة في ولاية ميسيسيبي وحدها.

كان هذا القانون ناجحا للغاية لدرجة أن المحكمة العليا الأمريكية أصدرت قرارا في 2013 بأنه لم تعد هناك ضرورة لإنفاذه، لذلك أحبطوه. الحكم الصادر في قضية "مقاطعة شيلبي ضد هولدر" جعل "أكثر تشريعات الحقوق المدنية فعالية على الإطلاق، التي أقرها الكونجرس"، ضعيفا. ووصفت القاضية روث بدر جينسبيرج - التي توفيت الشهر الماضي - القرار بأنه "إلقاء مظلتك بعيدا في عاصفة ممطرة لأنك لم تبتل".

كان تشبيهها في محله. بعد ساعات من صدور القرار، بدأت موجة جديدة من أساليب قمع الناخبين تجتاح الولايات المتحدة. بعد أربعة أعوام من صدور القرار، كان عدد الأمريكيين السود الذين أبلغوا عن تعرضهم للتمييز العنصري خلال العملية الانتخابية يفوق عدد الأمريكيين البيض أربعة أضعاف. كان عدد اللاتينيين الذين أبلغوا عن الأمر نفسه أكثر ثلاثة أضعاف، والأمريكيين الأصليين أكثر بمقدار الضعف.

من بين تدابير القمع الأكثر ضررا هي تطهير قوائم الناخبين، ومتطلبات تحديد الهوية الصارمة، والحرمان من حق التصويت. بعض الدوائر الانتخابية تزيل الأشخاص من قوائم تسجيل الناخبين باسم "صحة القوائم": بين 2014 و2016، تم حذف أكثر من 17 مليون ناخب من قوائم التسجيل لأنهم لم يصوتوا لعدة أعوام، أو لأن أسماءهم لم تتطابق تماما مع السجلات الحكومية الأخرى.

ثم هناك متطلبات إثبات هوية صارمة تفرضها 36 في المائة من الولايات. تبدو هذه معقولة لمنع تزوير الانتخابات، لكنها لا تضع في الحسبان 25 في المائة من المواطنين السود (مقابل 8 في المائة من البيض) الذين ليس لديهم بطاقة هوية تحمل صورة صادرة عن جهة حكومية.

كما يخسر السود حقهم في التصويت أكثر من غيرهم لأنهم أكثر عرضة للاعتقال والسجن، وتقيد أكثر من 95 في المائة من الولايات حق التصويت للمجرمين المدانين. ونتيجة لذلك، خسر 7.7 في المائة من الأمريكيين السود، مقابل 1.8 في المائة من غير السود، حقهم في التصويت.

في حين أن هذه الأساليب تعطي الانطباع بنزاهة الانتخابات، إلا أن هذا هو كل ما تقدمه: طبقة خارجية خادعة للياقة والآداب فوق ديمقراطية منقسمة عرقيا.

التجربة العظيمة للديمقراطية الأمريكية، التي كانت تشكل ذات يوم بصيص أمل في هذا العالم، تنحرف نحو نظام الحكم الاستبدادي. اليوم، تحتل أرض الأحرار المرتبة 25 من أصل 165 على مؤشر الديمقراطية العالمي - وهو ترتيب يغذي الاتجاه العالمي الأكبر. في 2019، سجل مؤشر الديمقراطية أدنى درجة منذ إنشائه في 2006.

22 يوما تفصل الولايات المتحدة عن انتخابات رئاسية تاريخية. واجهت الولايات المتحدة محنا من قبل وكانت على قدر من المسؤولية. حان الوقت الآن لكي يتحرك الأمريكيون لثني قوس التاريخ نحو الشمول. العالم يراقب.





الرئيسة التنفيذية لشركة بايبلاين إيكويتي Pipeline Equity للبرمجيات.