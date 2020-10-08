840 ألف طلب جديد لمساعدات بطالة في الولايات المتحدة خلال أسبوع

سجلت الولايات المتحدة 840 ألف طلب جديد لمساعدات البطالة خلال الأسبوع المنصرم، على ما أعلنت وزارة العمل الخميس، وهو عدد شبيه بعدد الاسبوع السابق في وقت يكافح الاقتصاد الأميركي للخروج من الأزمة الناجمة عن تفشي وباء كوفيد-19.

وبحسب "الفرنسية" كشفت وزارة العمل عن تسجيل 840 ألف طلب جديد خلال الأسبوع الذي انتهى في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر، في تراجع طفيف قدره تسعة آلاف طلب عن مستوى الأسبوع السابق الذي بلغ بعد مراجعته 849 ألف طلب.