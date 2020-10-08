"إعمار" تعين رئيسا لمجلس إدارتها ونائبه وتشكل لجان المجلس لدورته الجديدة

أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية أن مجلس إدارتها في دورته الجديدة التي بدأت اعتبارا من 26-09-2020 ولمدة ثلاثة سنوات ميلادية، والمنتخب من قبل الجمعية العامة العادية السابعة عشرة والمعلن نتائجها على موقع تداول بتاريخ 24-09-2020 قد قرر في اجتماعه المنعقد ما يلي:
1- تعيين كلٍ من:
جمال بن ماجد بن ثنيه ـــ رئيسا لمجلس الإدارة.
عبد الله إبراهيم الهويش ـــ نائباً لرئيس المجلس.
2- تعيين أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة من مجلس الإدارة وهم:
أحمد بشناق
عبد الله إبراهيم الهويش
عارف الهرمي
3- تعيين أعضاء اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس الإدارة وهم:
محمد الحفني
عبد الله إبراهيم الهويش
أسامة باريان
عارف الهرمي
4- تعيين ممثلين للشركة لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق الأنظمة واللوائح لدى كل من هيئة السوق المالية، السوق المالية السعودية (تداول) وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع):
محمد الحفني
كريم شوقي مراد
عادل عطالله الجبرتي
5-تعيين كريم شوقي مراد ــ أمين سر لمجلس الإدارة.
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