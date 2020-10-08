أنت هنا

أخبار الشركات- محلية

"إعمار" تعين رئيسا لمجلس إدارتها ونائبه وتشكل لجان المجلس لدورته الجديدة

الاقتصادية من الرياض

أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية أن مجلس إدارتها في دورته الجديدة التي بدأت اعتبارا من 26-09-2020 ولمدة ثلاثة سنوات ميلادية، والمنتخب من قبل الجمعية العامة العادية السابعة عشرة والمعلن نتائجها على موقع تداول بتاريخ 24-09-2020 قد قرر في اجتماعه المنعقد ما يلي:

1- تعيين كلٍ من:

جمال بن ماجد بن ثنيه ـــ رئيسا لمجلس الإدارة.

عبد الله إبراهيم الهويش ـــ نائباً لرئيس المجلس.

2- تعيين أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة من مجلس الإدارة وهم:

أحمد بشناق

عبد الله إبراهيم الهويش

عارف الهرمي

3- تعيين أعضاء اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس الإدارة وهم:

محمد الحفني

عبد الله إبراهيم الهويش

أسامة باريان

عارف الهرمي

4- تعيين ممثلين للشركة لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق الأنظمة واللوائح لدى كل من هيئة السوق المالية، السوق المالية السعودية (تداول) وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع):

محمد الحفني

كريم شوقي مراد

عادل عطالله الجبرتي

5-تعيين كريم شوقي مراد ــ أمين سر لمجلس الإدارة.

إنشرها

سمات

أخبار الشركات

أضف تعليق

﻿

المزيد من أخبار الشركات- محلية