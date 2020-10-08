"إعمار" تعين رئيسا لمجلس إدارتها ونائبه وتشكل لجان المجلس لدورته الجديدة

أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية أن مجلس إدارتها في دورته الجديدة التي بدأت اعتبارا من 26-09-2020 ولمدة ثلاثة سنوات ميلادية، والمنتخب من قبل الجمعية العامة العادية السابعة عشرة والمعلن نتائجها على موقع تداول بتاريخ 24-09-2020 قد قرر في اجتماعه المنعقد ما يلي:

1- تعيين كلٍ من:

جمال بن ماجد بن ثنيه ـــ رئيسا لمجلس الإدارة.

عبد الله إبراهيم الهويش ـــ نائباً لرئيس المجلس.

2- تعيين أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة من مجلس الإدارة وهم:

أحمد بشناق

عبد الله إبراهيم الهويش

عارف الهرمي

3- تعيين أعضاء اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس الإدارة وهم:

محمد الحفني

عبد الله إبراهيم الهويش

أسامة باريان

عارف الهرمي

4- تعيين ممثلين للشركة لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق الأنظمة واللوائح لدى كل من هيئة السوق المالية، السوق المالية السعودية (تداول) وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع):

محمد الحفني

كريم شوقي مراد

عادل عطالله الجبرتي

5-تعيين كريم شوقي مراد ــ أمين سر لمجلس الإدارة.